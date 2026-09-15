باشگاه خبرنگاران جوان - علی قربانی روز سهشنبه در پنجاه و پنجمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری سراسر کشور با تشریح وضعیت بودجه و ساختار دهیاریها، اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب دهیاریها واریز شد که بخش عمده آن از طریق ردیفهای استانی توزیع گردید.
وی با اشاره به ماده ۵۸ قانون بودجه، تصریح کرد: این شاخص به وزارت کشور اجازه میدهد تا به شهرهای زیر ۵۰ هزار جمعیت و همچنین دهیاریها در خرید ماشینآلات کمک کند و براساس بخشنامهها و شیوههای ابلاغی، طرحهای نیمهتمام، الکترونیک کردن دهیاریها و تامین ماشینآلات روستاها باید از طریق بودجه استانی پیش برود.
قربانی با تاکید بر لزوم تمرکززدایی در اجرای پروژهها، اظهار کرد: مدیران روستاها در شهرستانهای خود بایستی ۲ طرح ویژه و شاخص را انتخاب کنند و همان ۲ پروژه را به بهرهبرداری برسانند تا شاهد تکمیل و بهرهبرداری از طرحها باشیم.
این مسوول با اشاره به اینکه تمامی ماشینآلاتی که نیمهکاره مانده بودند، از محل ماده ۵۸ تخصیص بودجه یافتند، افزود: ماشینآلات روستاها بایستی تکمیل شوند تا خدماترسانی به روستاییان تسریع گردد.
معاون امور دهیاریها با بیان اینکه دهیاری نهاد غیردولتی مستقل و خودکفا باید باشد، ادامه داد: دهیاریها در کشورمان شخصیت خاصی دارند تا جایی که مجری مصوبات کلان دولت و مجلس شورای اسلامی به شمار می روند و از این رو تلاش داریم تا از حالت منفعل به شخصیت خلاق برسند.
قربانی از اصلاح آییننامه دهیاریها خبر داد و افزود: اصلاح آییننامه دهیاریها مربوط به ترک تشریفات مناقصهها بود که بیش از ۲ برابر هزینه اعتبارات خارج از محدوده روستا را انجام دادیم، این مساله یکی دیگر از مسایلی بود که اعتقاد داریم روستا با محیط اطراف و منابع طبیعی و کشاورزی آن زنده است و اگر بتوانیم قناتی در مسیر مزرعه را احیا کنیم، تخصیص بودجه بلامانع است.
وی با اشاره به شرایط جنگی کشور و تاثیر آن بر روند تصویب مقررات، گفت: در هشت ماه اخیر به علت شرایط جنگی، این موضوع در دستور کمیسیون اصلی دولت قرار دارد و امیدواریم به زودی تعیین تکلیف شود.
معاون امور دهیاریها همچنین از طرح الزام سکونت دهیاران در روستاها خبر داد و اظهار کرد: سکونت دهیاران نباید در روستاها الزامی باشد و این موضوع در دستور کار قرار دارد.
قربانی به موضوع تبدیل روستا به شهر اشاره کرد و یادآور شد: پیش از این هر نقطه جغرافیایی که جمعیتی بالغ بر سه هزار و ۵۰۰ نفر را داشت، شهر محسوب میشد اما در حال حاضر و با همکاری معاونت سیاسی، لایحهای با ۱۰ هزار جمعیت نوشته شده که آن محدوده شهر محسوب شود و این هم در دستور کار است.
وی با اشاره به مشکلات همکاری امور روستایی با برخی دستگاهها، تصریح کرد: مسایلی با منابع طبیعی، بنیاد مسکن و ورزش و جوانان داریم که باید در بخشنامه بودجه گفته شود که تکلیف این دستگاههای دولتی در قبال امور روستایی چیست.
معاون امور دهیاریها با تاکید بر اینکه دهیار کارمند دستگاه اجرایی نیست، تصریح کرد: ۴۰ هزار دهیاری در سطح کشور داریم که چهار هزار و ۲۰۰ دهیار بیش از ۱۵ سال سابقه کار دارند.
قربانی خاطرنشان کرد: به دولت پیشنهاد داده شده تا دهیارانی که بیش از ۱۵ سال سابقه دارند بدون آزمون، استخدام شوند، این مساله باعث خواهد شد تا ما بتوانیم از تجارب و توانمندی این نیروهای باتجربه در نظام اداره روستاها بهره بگیریم.
منبع ایرنا