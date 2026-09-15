دیدار تیم‌های پرسپولیس و خیبر خرم آباد در حالی به تعویق افتاد که قرمز‌ها آماده بازی در زمین خیبر بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم‌های پرسپولیس و خیبر خرم آباد از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با نطر سازمان لیگ فوتبال به تعویق افتاد و دلیل این امر حضور بازیکنان ۲ تیم در تیم ملی امید اعلام شد.

تیم فوتبال پرسپولیس ۳ بازیکن خود را برای حضور در تیم امید و بازی‌های آسیایی ناگویا در اختیار نداشت، اما با ارسال نامه‌ای خواستار بازی با خیبر در موعد مقرر شد، اما تیم خیبر که تنها ۱ بازیکن در تیم امید داشت و از لحاظ قانونی نمی‌توانست بازی را لغو کند مدعی شد که به دلیل داشتن یک بازیکن در تیم امید با لغو این بازی موافق است.

مجموعه حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال در نهایت تصمیم گرفتند این بازی را لغو کنند و این در حالی است که بهاروند بارها متهم به جانبداری از تیم خیبر خرم آباد است و در سال‌های گذشته نیز این ابهامات وجود داشت و در مقطعی پسر بهاروند نیز در این تیم حضور داشته است.

تعویق بازی پرسپولیس در شرایطی رخ داد که این تیم در کوران مسابقات بود و از شرایط خوبی برای کسب ۳ امتیاز برخوردار بود و برای بازی بدون سه بازیکن خود نیز رضایت کامل داشت.

در فوتبال ایران تصمیمات پشت درب‌های بسته، کدخدا منشی، رفاقتی، همشهری بازی و ... گرفته می‌شود و این امری بدیهی است که در دوره ریاست آقای تاج و تیم همراهی کننده همیشگی، کاملا مشهود است.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم خیبر خرم آباد
خبرهای مرتبط
لیگ آزادگان؛
نیروی زمینی در اهواز برنده شد/ تقابل جباری و مهاجری با تساوی تمام شد
آخرین نکات فنی عبدی به امیدها پیش از دیدار با امارات
اعلام برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ یک
اعلام برنامه مسابقات هفته‌های هشتم تا دوازدهم و دیدار‌های معوقه لیگ برتر فوتبال
پیش از دیدار مقابل شباب الاهلی؛
خلیل‌زاده: همیشه بازی اول سخت‌ترین بازی است
زاهدی: بیرانوند از یکم مهر سرباز است/ همه در برابر قانون یکسان هستند+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شمارش معکوس برای لژیونر‌های مشمول؛ دردسر بزرگ فوتبال ایران در راه است
زمان اعلام فهرست تیم ملی فوتبال مشخص شد
شکست سنگین یاران رونالدو در امارات با هنرنمایی برادران رحیمی + فیلم
دشت یک امتیازی گل گهر در نخستین تجربه آسیایی
حسین‌زاده به اردوی تیم ملی امید پیوست
ایپسویچ تاون ۲ - ۴ آرسنال/ توپچی‌ها بدون دردسر صعود کردند
عبدی: برای دیدار با امارات آماده‌ایم
نیروی زمینی در اهواز برنده شد/ تقابل جباری و مهاجری با تساوی تمام شد
اعلام برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ یک
آخرین نکات فنی عبدی به امیدها پیش از دیدار با امارات
آخرین اخبار
لیورپول ۳ - ۱ تاتنهام/ صعود قرمز‌های آنفیلد با شوت‌های تماشایی
ایپسویچ تاون ۲ - ۴ آرسنال/ توپچی‌ها بدون دردسر صعود کردند
نیروی زمینی در اهواز برنده شد/ تقابل جباری و مهاجری با تساوی تمام شد
شکست سنگین یاران رونالدو در امارات با هنرنمایی برادران رحیمی + فیلم
مظاهری: برای مدال‌آوری بوکس ایران در ناگویا باید امیدوار به قرعه باشیم
زمان اعلام فهرست تیم ملی فوتبال مشخص شد
اعلام میزبان‌های فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸
آخرین نکات فنی عبدی به امیدها پیش از دیدار با امارات
دشت یک امتیازی گل گهر در نخستین تجربه آسیایی
حسین‌زاده به اردوی تیم ملی امید پیوست
اضافه شدن مربی روس به کادر فنی تیم ملی هاکی روی یخ
توقف دخنران نوجوان ایران برابر قرقیزستان
اعلام برنامه مسابقات هفته های پنجم تا نهم لیگ یک
عبدی: برای دیدار با امارات آماده‌ایم
وزیر ورزش: مراقبت پزشکی از ملی‌پوشان در ناگویا با دقت بیشتری صورت بگیرد
شمارش معکوس برای لژیونر‌های مشمول؛ دردسر بزرگ فوتبال ایران در راه است
صدیقی: هدف ووشوی ایران در ناگویا؛ تکرار و ارتقای افتخارات گذشته است
پیوند دوباره رفقای دوران کودکی؛ سانتوس خانه جدید کوتینیو شد
نیمکت استقلال هم ستاره دارد؛ اسلامی جواب اعتماد را داد
آبی‌ها چگونه غول قطری را شکست دادند؟
استقلال بدون آسانی؛ آیا آبی‌ها به ستاره شماره یک خود وابسته‌اند؟
دبیر: کشتی مال مردم است، نه شخص و نه فدراسیون/ اهل باج دادن نیستم+ فیلم
آیا بهاروند در تعویق بازی پرسپولیس _ خیبر نقش داشت؟
استاندار بصره: چند بازیکن استقلال را برای تیم خودم می‌خواهم+ فیلم
امید ها در مقابل امارات قرمز می پوشند
پایان بازی‌های انتخابی تیم ملی چوگان ایران؛ نگاه ملی‌پوشان به جام جهانی ۲۰۲۷
سهراب، اسم رمز آبی‌ها برای رستم شدن
نخستین ماموریت آسیایی گل گهر برابر الجزیره
قرارداد بازیکن نیمکت نشین ۲ میلیاردی سنگین‌ است/ درخواستی برای جذب عمری نداشتیم
تیمداری پرسپولیس در لیگ یک منتفی شد