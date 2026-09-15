باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم‌های پرسپولیس و خیبر خرم آباد از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با نطر سازمان لیگ فوتبال به تعویق افتاد و دلیل این امر حضور بازیکنان ۲ تیم در تیم ملی امید اعلام شد.

تیم فوتبال پرسپولیس ۳ بازیکن خود را برای حضور در تیم امید و بازی‌های آسیایی ناگویا در اختیار نداشت، اما با ارسال نامه‌ای خواستار بازی با خیبر در موعد مقرر شد، اما تیم خیبر که تنها ۱ بازیکن در تیم امید داشت و از لحاظ قانونی نمی‌توانست بازی را لغو کند مدعی شد که به دلیل داشتن یک بازیکن در تیم امید با لغو این بازی موافق است.



مجموعه حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال در نهایت تصمیم گرفتند این بازی را لغو کنند و این در حالی است که بهاروند بارها متهم به جانبداری از تیم خیبر خرم آباد است و در سال‌های گذشته نیز این ابهامات وجود داشت و در مقطعی پسر بهاروند نیز در این تیم حضور داشته است.

تعویق بازی پرسپولیس در شرایطی رخ داد که این تیم در کوران مسابقات بود و از شرایط خوبی برای کسب ۳ امتیاز برخوردار بود و برای بازی بدون سه بازیکن خود نیز رضایت کامل داشت.

در فوتبال ایران تصمیمات پشت درب‌های بسته، کدخدا منشی، رفاقتی، همشهری بازی و ... گرفته می‌شود و این امری بدیهی است که در دوره ریاست آقای تاج و تیم همراهی کننده همیشگی، کاملا مشهود است.