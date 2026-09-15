باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - رقابت‌های قهرمانی کشتی پهلوانی جوانان استان مازندران که به صورت مشترک توسط هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی بسیج استان مازندران در فریدونکنار برگزار شد، تیم کشتی پهلوانی بسیج قائمشهر بر سکوی نخست ایستاد.

در پایان این مسابقات که با حضور ۲۰۴ کشتی گیر از ۲۱ شهرستان و ۱۲ تیم بسیج شهرستان‌ها برگزار شد، تیم‌های بسیج بابل و بسیج کلاردشت به ترتیب مقام‌های دوم و سوم مجموع تیمی را کسب کردند.

این رقابت‌ها با حضور دکتر باقرزاده نماینده مجلس شهرستان‌های فریدونکنار و بابلسر، سرهنگ کردان معاون تربیت بدنی سپاه مازندران، طورسوادکوهی رییس هیات زورخانه‌ای و پهلوانی استان و جمعی از مسئولان شهرستانی و روسای هیات‌ها در سالن ورزشی روستای شهید پرور ازباران از توابع شهرستان فریدونکنار برگزار و در پایان به نفرات اول تا سوم این رقابت‌ها حکم و مدال و به تیم‌های برتر تندیس قهرمانی اهدا شد.