تیم بسیج قائمشهر قهرمان رقابت‌های کشتی پهلوانی جوانان استان مازندران، یادواره شهدای جنگ رمضان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - رقابت‌های قهرمانی کشتی پهلوانی جوانان استان مازندران که به صورت مشترک توسط هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی بسیج استان مازندران در فریدونکنار برگزار شد، تیم کشتی پهلوانی بسیج قائمشهر بر سکوی نخست ایستاد.

در پایان این مسابقات که با حضور ۲۰۴ کشتی گیر از ۲۱ شهرستان و ۱۲ تیم بسیج شهرستان‌ها برگزار شد، تیم‌های بسیج بابل و بسیج کلاردشت به ترتیب مقام‌های دوم و سوم مجموع تیمی را کسب کردند.

این رقابت‌ها با حضور دکتر باقرزاده نماینده مجلس شهرستان‌های فریدونکنار و بابلسر، سرهنگ کردان معاون تربیت بدنی سپاه مازندران، طورسوادکوهی رییس هیات زورخانه‌ای و پهلوانی استان و جمعی از مسئولان شهرستانی و روسای هیات‌ها در سالن ورزشی روستای شهید پرور ازباران از توابع شهرستان فریدونکنار برگزار و در پایان به نفرات اول تا سوم این رقابت‌ها حکم و مدال و به تیم‌های برتر تندیس قهرمانی اهدا شد.

برچسب ها: مسابقات کشتی ، لیگ کشتی
خبرهای مرتبط
سرود قهرمانی چمستان در پیکار‌های کشتی آزاد خردسالان غرب استان مازندران
نتایج روز نخست پیکار‌های کشتی آزاد قهرمانی نونهالان مازندران
قائمشهر قهرمان مسابقات کشتی آزاد نونهالان مازندران شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
حمایت از ۴۰ هزار دانش آموز نیازمند در مازندران
شناسایی مسیر انتقال وجه گامی مهم در مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی
یاقوت نارنجی بر انگشتان درختان؛ پیش‌بینی تولید ۸ هزار تنی نارنگی پیش‌رس در نور
خسارات گسترده سیلاب در اراضی شالیزاری روستا‌های بالادست میاندورود
قهرمانی قائمشهر در رقابت‌های کشتی پهلوانی جوانان استان مازندران
ساماندهی عرضه سبوس در سامانه بازارگاه و رفع موانع بانکی کارخانجات آرد مازندران
عملیات نظارتی گسترده بر شبکه توزیع و انبار‌های کالا‌های اساسی در بابل