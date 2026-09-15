آمریکا در ادامه تشدید جنگ تجاری با کانادا، تعرفه ۵۰ درصدی بر طیف گسترده‌ای از کالا‌های کانادایی اعمال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - واشنگتن امروز سه‌شنبه در ادامه جنگ تجاری بین دو کشور همسایه، تعرفه‌های گمرکی بر طیف وسیعی از محصولات کانادایی را افزایش داد. انواع خاصی از پنیر، پوست حیوانات، قایق‌های موتوری و محصولات کاغذی یا فولادی اکنون پس از ورود به آمریکا مشمول تعرفه اضافی ۵۰ درصدی می‌شوند.

در مقابل، کالا‌هایی که قبلا مشمول هزینه‌های اضافی به همان میزان بودند، از این قانون معاف شدند، از جمله دستمال توالت، سیمان و... .

این تغییرات هفته گذشته اعلام شد، پس از آنکه اتاوا در پاسخ به تعرفه‌های اضافی که واشنگتن قبلا وضع کرده بود، تعرفه‌هایی را بر محصولات آمریکایی وضع کرد. دولت آمریکا که از واکنش کانادا ناراضی است، قصد دارد واردات برخی از محصولات کانادایی را نیز از ۲۹ سپتامبر ممنوع کند. 

این فهرست شامل نوشیدنی‌ها، محصولات لبنی مانند آب پنیر و موتورسیکلت‌های بزرگ با حجم موتور بیش از ۸۰۰ سانتی‌متر مکعب می‌شود.

با توجه به اینکه کانادا بزرگترین بازار جهان را در مرز خود دارد، اقتصاد این کشور طی دهه‌ها وابستگی شدیدی به آمریکا داشته است، به طوری که حدود سه چهارم صادرات خود را به این کشور صادر می‌کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: آمریکا و کانادا ، تعرفه تجاری ، جنگ تجاری
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