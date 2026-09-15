باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: دوره پیش دبستانی ۲ برای تمامی کودکان ۵ سال به بالا استان الزامی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: این دوره در سال تحصیلی پیش رو به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

مرتضوی با اشاره به اینکه این دوره برای کودکان دارای ۵ سال به بالا در نظر گرفته شده است افزود: والدین نسبت به ثبت نام فرزندان در کودکستان‌های مجاز اقدام کنند.

وی گفت: با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی https://satta.medu.ir وارد سامانه کودکستان‌یاب شده و فهرست کودکستان‌های فعال دارای مجوز هر منطقه و همچنین شهریه این مراکز را مشاهده کنند.