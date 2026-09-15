باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به مناسبت هفتادوهشتمین سالگرد تأسیس جمهوری دموکراتیک خلق کره، در پاسخ به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، پیام تلگرامی ارسال کرد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) به نقل از کیم جونگ اون گزارش داد: «امروز، در بحبوحه توفان‌های سخت تاریخ، دو کشور و ملت‌های کره شمالی و روسیه اعتماد و همبستگی خود را تقویت می‌کنند، به‌طور مشترک از عدالت و صلح دفاع می‌کنند و به نگارش فصل‌های جدیدی در تاریخ پرافتخار اتحاد خود ادامه می‌دهند.»

رهبر کره شمالی همچنین بار دیگر بر عزم تزلزل‌ناپذیر دولت این کشور برای گسترش و تعمیق همکاری‌ها با روسیه تأکید کرد.

کیم جونگ اون گفت: «من عمیقاً به پیروزی روسیه در جنگ مقدس کنونی برای دفاع از منافع امنیتی و عدالت بین‌المللی این کشور باور دارم» و وعده داد که قاطعانه از مردم روسیه حمایت کند. او برای روسیه پیروزی و افتخار آرزو کرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز روز ۹ سپتامبر به مناسبت هفتادوهشتمین سالگرد تأسیس جمهوری دموکراتیک خلق کره، پیام تبریکی برای کیم جونگ اون ارسال کرده بود.

رئیس‌جمهور روسیه در این پیام تأکید کرده بود که دو کشور به همکاری برای تقویت مشارکت راهبردی خود با هدف تضمین امنیت منطقه‌ای ادامه خواهند داد.

منبع: تاس