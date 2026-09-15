باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - هاشم امینی، رئیس هیئتمدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در این مراسم با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه بازچرخانی آب اظهار کرد: تاکنون بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب آب در استان فارس و شهر شیراز در این بخش اجرایی و عملیاتی شده است که این ظرفیت میتواند نقش مؤثری در مدیریت منابع آبی داشته باشد.
او افزود: برای توسعه بازچرخانی آب در استان فارس، استحصال و بازچرخانی ۸۰ میلیون مترمکعب آب هدفگذاری شده است و تحقق این ظرفیت، زمینه استفاده بهینهتر از منابع آبی و تأمین پایدار آب را فراهم خواهد کرد.
رئیس هیئتمدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین با اشاره به منابع اختصاصیافته برای توسعه زیرساختهای آب در استان فارس گفت: در دولت چهاردهم، ۵۰ میلیون یورو از منابع بانک توسعه اسلامی برای ایجاد و توسعه زیرساختهای آب استان فارس اختصاص یافته است.
امینی درباره طرح رینگ انتقال آب بین مخازن غرب به جنوب شیراز نیز اظهار کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۳۷۲ میلیارد تومان اجرا شده و در کنار طرحهای بازچرخانی آب، بخشی از زیرساختهای مورد نیاز برای تقویت شبکه تأمین و انتقال آب در استان و شهر شیراز را فراهم میکند.
او با تأکید بر اهمیت اجرای طرحهای انتقال و بازچرخانی آب از منظر پدافند غیرعامل افزود: ایجاد ظرفیتهای جدید و متنوع برای تأمین و انتقال آب، تابآوری شبکه توزیع آب شیراز را افزایش میدهد و به پایداری خدماترسانی به شهروندان کمک میکند.
امینی ادامه داد: منابع اختصاصیافته به حوزه آب استان فارس در مسیر توسعه زیرساختهای مورد نیاز به کار گرفته شده و اجرای طرحهای انتقال و بازچرخانی آب، از اقدامات مؤثر در مدیریت منابع، افزایش تابآوری و پایداری شبکه به شمار میرود.
فارس با تنش آبی مواجه است، نه بحران آب
حسینعلی امیری، استاندار فارس، نیز در این مراسم با بیان اینکه استان فارس با بحران آب مواجه نیست، بلکه با تنش آبی روبهروست، گفت: با مدیریت مطلوب منابع و اجرای طرحهای آبرسانی میتوان میزان تنش آبی را کاهش داد و طرحهای آبرسانی استان نیز با پیشرفت مناسبی در حال اجراست.
او ضمن قدردانی از حضور وزیر نیرو و تلاش مدیران و کارکنان صنعت آب استان اظهار کرد: از عملکرد مدیران حوزه آب استان رضایت داریم و با توجه به روند پیشرفت طرحهای آبرسانی، امیدواریم موضوع تأمین آب شهر خرامه نیز بهزودی به نتیجه مطلوب برسد.
استاندار فارس با اشاره به شرایط دشوار کشور در جریان حمله دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی به میهن اسلامی افزود: در آن شرایط نیز کارکنان صنعت آب و برق با حضور در میدان، اجازه ندادند خللی در روند ارائه خدمات به مردم ایجاد شود.
امیری با اشاره به طرحهای افتتاحشده در هفته دولت در استان فارس گفت: از مجموع حدود یکهزار و ۷۰۰ طرحی که در هفته دولت در استان فارس به بهرهبرداری رسید، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به طرحهای عمرانی اختصاص داشت که بخش قابل توجهی از این طرحها در حوزه صنعت آب و برق اجرا شده است.
او همچنین بر ضرورت توجه به شاخصهای عدالت اجتماعی در اجرای طرحهای عمرانی تأکید کرد و گفت: تلاش شده است طرحها به گونهای اجرا شوند که زمینه بهرهمندی عادلانه مردم از خدمات و زیرساختها فراهم شود و با تداوم این روند، شاهد کاهش تنش آبی در استان باشیم.
افزایش ظرفیت انتقال آب به سه هزار لیتر
در ادامه این مراسم، بهمن بهروزی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز، با تشریح مشخصات طرح رینگ انتقال آب بین مخازن غرب به جنوب شیراز اظهار کرد: این رینگ در مجموع ۱۴۲ کیلومتر طول دارد و با تکمیل آن، ظرفیت انتقال آب به سه هزار لیتر افزایش خواهد یافت که نقش مهمی در پایداری شبکه و تحقق عدالت در توزیع آب ایفا میکند.
او افزود: در فاز نخست این طرح، ۲۴ کیلومتر خط انتقال طی دو سال اجرا شده و برای اجرای آن یکهزار و ۳۷۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
بهروزی با اشاره به جمعیت و جامعه تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شیراز گفت: در حال حاضر حدود ۹۶۰ هزار مشترک تحت پوشش این شرکت قرار دارند که حدود ۷۰ هزار مشترک از این تعداد روستایی هستند. همچنین بهطور متوسط سالانه ۳۶ هزار مشترک جدید به مجموع مشترکان افزوده میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز ادامه داد: افزایش مستمر تعداد مشترکان، ضرورت توسعه مداوم زیرساختهای تأمین، انتقال و توزیع آب را بیش از پیش نمایان میکند.
او همچنین با اشاره به آسیبهای واردشده به تأسیسات و زیرساختهای آب در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: خسارتهای واردشده به تأسیسات در کوتاهترین زمان ممکن ترمیم شد و شرایط خدمترسانی به مردم به وضعیت پایدار بازگشت.
بهروزی در پایان تأکید کرد: اجرای طرحهای توسعهای، از جمله رینگ انتقال آب بین مخازن، علاوه بر افزایش ظرفیت انتقال آب، موجب افزایش انعطافپذیری شبکه، مدیریت بهتر منابع موجود و توزیع عادلانهتر آب میان مناطق مختلف شهر شیراز خواهد شد.