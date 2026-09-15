باشگاه خبرنگاران جوان - صفر صادقی‌پور در نشست ویژه بررسی و تصویب بازنگری موضعی، اصلاح محدوده و تمدید دوره طرح هادی ۱۸۹ روستای هرمزگان، افزود: طرح‌های توسعه روستایی باید متناسب با شرایط، ظرفیت‌ها و نیازهای بومی هر منطقه تدوین و اجرا شوند تا موانع پیش‌روی سکونت، ساخت‌وساز و اجرای پروژه‌های عمرانی به‌موقع برطرف شود.

وی اظهار کرد: اصلاح محدوده و تمدید دوره طرح هادی روستاها باید با رویکرد کارشناسی و با هدف تسهیل امور مردم، تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی و فراهم‌کردن زمینه اجرای طرح‌های توسعه‌ای دنبال شود.

معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان با اشاره به ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای سرعت‌بخشی به فرآیند بررسی و تصویب این طرح‌ها، خاطرنشان کرد: روستاهای استان باید متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای جمعیتی خود، از فرصت‌های برابر برای توسعه و ارتقای کیفیت زندگی برخوردار شوند.

کاهش دغدغه روستاییان برای ساخت‌وساز

معاون امور عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان نیز در این نشست بیان کرد: کوتاه‌کردن فرآیند بازنگری طرح‌های هادی و کاهش دغدغه روستاییان در مسیر ساخت‌وساز از اولویت‌های بنیاد مسکن است.

سعید کمالی افزود: با تصویب این طرح‌ها، زمینه تسریع در توسعه عمرانی، بهبود کیفیت سکونت و بهره‌مندی مطلوب‌تر روستاییان از خدمات و تسهیلات ساخت‌وساز فراهم می‌شود.

طرح هادی یا طرح جامع توسعه روستایی، نقشه راه هدایت عملیات سازندگی و آبادانی در روستاها با نگاه به وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن‌هاست. اجرای این طرح‌ها در کشور از سال ۱۳۶۲ با عنوان «روان‌بخشی روستاها» آغاز شد و از سال ۱۳۶۶ به‌طور جدی توسط بنیاد مسکن دنبال شده است. طرح هادی به دلیل گستره مکانی وسیع، قدمت بیش از دو دهه و ارتباط مستقیم با اجتماع روستایی، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی در جهت تغییر ساختار فیزیکی و توسعه روستاهای کشور محسوب می‌شود.

منبع :ایرنا