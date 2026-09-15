زنگ خطر خیزش راست افراطی در اروپا + فیلم

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج بررسی صاحب نظران نشان میدهد احزاب و گروههای راست افراطی در اروپا دیگر یک جریان حاشیهای نیستند. تازهترین نمونه در کشور آلمان آشکار شده است جایی که حزب راست افراطی آلترناتیو در انتخابات ایالتی توانست ۴۴ درصد آرا را به دست آورد.
مشکلات روز افزون اقتصادی و اجتماعی در کشورهای اروپایی بیش از پیش زمینه را برای عرض اندام احزاب راست افراطی فراهم کرده است تا با کمک سیاستمداران و رسانههای همسو و پیوند دادن مشکلات این کشور به مهاجران مسلمانان، مردم را علیه آنان و حامیانشان بشورانند.