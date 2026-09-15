باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

زنگ خطر خیزش راست افراطی در اروپا + فیلم

احزاب و گروه‌های راست افراطی در اروپا دیگر یک جریان حاشیه‌ای نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج بررسی صاحب نظران نشان می‌دهد احزاب و گروه‌های راست افراطی در اروپا دیگر یک جریان حاشیه‌ای نیستند. تازه‌ترین نمونه در کشور آلمان آشکار شده است جایی که حزب راست افراطی آلترناتیو در انتخابات ایالتی توانست ۴۴ درصد آرا را به دست آورد.

مشکلات روز افزون اقتصادی و اجتماعی در کشور‌های اروپایی بیش از پیش زمینه را برای عرض اندام احزاب راست افراطی فراهم کرده است تا با کمک سیاستمداران و رسانه‌های همسو و پیوند دادن مشکلات این کشور به مهاجران مسلمانان، مردم را علیه آنان و حامیانشان بشورانند.

مطالب مرتبط
زنگ خطر خیزش راست افراطی در اروپا + فیلم
young journalists club

مرشایمر: قرار بود ایران را خفه کنند خودشان زیر فشار رفتند + فیلم

زنگ خطر خیزش راست افراطی در اروپا + فیلم
young journalists club

جنگ علیه ایران، تورم آلمان را بالا برد + فیلم

زنگ خطر خیزش راست افراطی در اروپا + فیلم
young journalists club

ترامپ در مسیر خلع دلار از جایگاه قدرتمندترین ارز جهان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تولید خاویار در حاشیه رود ارس + فیلم
۳۴۷

تولید خاویار در حاشیه رود ارس + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
هشدار افسر سابق پنتاگون درباره جنگ فرسایشی با ایران + فیلم
۲۹۲

هشدار افسر سابق پنتاگون درباره جنگ فرسایشی با ایران + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
 راهکارهایی برای تنظیم خواب کودکان + فیلم
۲۶۵

 راهکارهایی برای تنظیم خواب کودکان + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم
۲۵۳

تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
گول شیادان فضای مجازی برای تامین واکسن را نخورید + فیلم
۲۵۱

گول شیادان فضای مجازی برای تامین واکسن را نخورید + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha