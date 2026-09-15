یک فروند پهپاد شناسایی و نظارتی گلوبال هاوک متعلق به نیروی دفاع از خود ژاپن، پس از قطع ارتباط در نزدیکی سواحل استان توتوری ناپدید شد.

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باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک فروند هواپیمای شناسایی بدون سرنشین «گلوبال هاوک» متعلق به نیروی هوایی ژاپن، بعدازظهر سهشنبه پس از قطع ارتباط در نزدیکی سواحل استان توتوری ناپدید شد.
ارتش ژاپن در بیانیهای که رسانههای این کشور آن را منتشر کردند، اعلام کرد این پهپاد بزرگ نظارتی که به پایگاه هوایی میساوا اختصاص دارد، هنگام انجام مأموریت بر فراز اقیانوس ناپدید شده است.
نیروهای دفاع از خود ژاپن پس از قطع ارتباط، عملیات جستوجوی گستردهای را آغاز کردند و هواپیماها و شناورهای دریایی برای یافتن پهپاد مفقودشده به منطقه اعزام شدند.
استان توتوری در منطقه چوگوکو، در جزیره هونشو ژاپن، قرار دارد و گفته میشود این پهپاد در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری از ساحل ناپدید شده است.
منبع: رویترز