یک فروند پهپاد شناسایی و نظارتی گلوبال هاوک متعلق به نیروی دفاع از خود ژاپن، پس از قطع ارتباط در نزدیکی سواحل استان توتوری ناپدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک فروند هواپیمای شناسایی بدون سرنشین «گلوبال هاوک» متعلق به نیروی هوایی ژاپن، بعدازظهر سه‌شنبه پس از قطع ارتباط در نزدیکی سواحل استان توتوری ناپدید شد.

ارتش ژاپن در بیانیه‌ای که رسانه‌های این کشور آن را منتشر کردند، اعلام کرد این پهپاد بزرگ نظارتی که به پایگاه هوایی میساوا اختصاص دارد، هنگام انجام مأموریت بر فراز اقیانوس ناپدید شده است.

نیرو‌های دفاع از خود ژاپن پس از قطع ارتباط، عملیات جست‌وجوی گسترده‌ای را آغاز کردند و هواپیما‌ها و شناور‌های دریایی برای یافتن پهپاد مفقودشده به منطقه اعزام شدند.

استان توتوری در منطقه چوگوکو، در جزیره هونشو ژاپن، قرار دارد و گفته می‌شود این پهپاد در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری از ساحل ناپدید شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: پهپاد گلوبال هاوک ، ژاپن
خبرهای مرتبط
تجمع اعتراضی مردم ژاپن علیه رژیم صهیونیستی در توکیو
آغاز رزمایش نظامی مشترک کره جنوبی، آمریکا و ژاپن
وزیر دفاع جدید کره شمالی: رزمایش مشترک آمریکا، ژاپن و کره جنوبی «تحریک‌آمیز» است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حملات شدید موشکی و پهپادی یمن به چند شهر عربستان
بازی طولانی شی در برابر معامله‌گری ترامپ؛ چه کسی در واشنگتن پیروز می‌شود؟
پنتاگون جزئیات هزینه ۳۳ میلیارد دلاری جنگ با ایران را فاش کرد
اعتراف رسانه اسرائیلی به شکست راهبردی آمریکا در جنگ علیه ایران
کاهش شدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز؛ عبور فقط ۴ کشتی
سخنگوی سابق زلنسکی: او فاجعه‌ای برای اوکراین است
سفر احتمالی رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا به نیویورک
فائو: انسداد تنگه هرمز تولید و عرضه جهانی غذا را کاهش می‌دهد
کیم جونگ اون بر تعمیق همکاری‌های کره شمالی و روسیه تأکید کرد
پهپاد گلوبال هاوک ژاپن ناپدید شد
آخرین اخبار
پهپاد گلوبال هاوک ژاپن ناپدید شد
کیم جونگ اون بر تعمیق همکاری‌های کره شمالی و روسیه تأکید کرد
اعتراف رسانه اسرائیلی به شکست راهبردی آمریکا در جنگ علیه ایران
سفر احتمالی رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا به نیویورک
بازی طولانی شی در برابر معامله‌گری ترامپ؛ چه کسی در واشنگتن پیروز می‌شود؟
پنتاگون جزئیات هزینه ۳۳ میلیارد دلاری جنگ با ایران را فاش کرد
کاهش شدید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز؛ عبور فقط ۴ کشتی
فائو: انسداد تنگه هرمز تولید و عرضه جهانی غذا را کاهش می‌دهد
سخنگوی سابق زلنسکی: او فاجعه‌ای برای اوکراین است
حملات شدید موشکی و پهپادی یمن به چند شهر عربستان
آمریکا بانک روسی «وی‌تی‌بی» را به دلیل ارتباط با ایران تحریم کرد
سفر یک‌روزه محمد بن سلمان به مصر
انصارالله: عربستان ۵۴ حمله هوایی در ۲۴ ساعت گذشته انجام داد
نخست‌وزیر عراق: اجازه نمی‌دهیم خاکمان سکوی پرتاب حملات علیه همسایگان شود
گزافه گویی مجدد ترامپ علیه ایران
ادعای ونس: با انصارالله در تماس هستیم
ترامپ: روسیه و اوکراین توافق کردند به تأسیسات انرژی یکدیگر حمله نکنند
انصارالله تجمعات و تجهیزات نیرو‌های وابسته به عربستان را در الجوف هدف قرار داد
پیامد‌های ویرانی غزه؛ هجوم بی‌سابقه موش‌ها به شهرک‌های اسرائیلی
دیدار مکرون و الزیدی در پاریس؛ محور گفت‌و‌گو: ثبات منطقه و امنیت انرژی
کرملین: بازار جهانی نفت به سرعت رو به وخامت است
آسوشیتدپرس: خط لوله نفتی آسیب‌دیده سعودی «چندین هفته» از مدار خارج است
لفاظی وزیر انرژی آمریکا: روند هسته‌ای ایران «غیرقابل قبول» است
روسیه و چین در مسیر راه‌اندازی حمل‌ونقل کامیون‌های بدون راننده
حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان
انتظار پالایشگاه‌های آسیایی و سکوت عربستان
گروسی بار دیگر خواستار همکاری ایران با آژانس شد!
دیدار و گفتگوی ولیعهد عربستان و فرمانده سنتکام
عملیات گسترده یمن علیه پایگاه ملک خالد
واژگونی کشتی در اندونزی؛ ۱۲۹ نفر همچنان مفقود هستند