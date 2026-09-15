باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اخترشناسان به سرپرستی «موسسه فیزیک فرازمینی ماکس پلانک»، هشت کهکشان را شناسایی کردهاند که دارای سیاهچالههای مرکزی با جرمی بهمراتب بیشتر از حد معمول نسبت به تعداد ستارگان موجود در سیستم خود هستند.
جستوجو برای یافتن این سیاهچالهها در منطقهای از آسمان به وسعت ۱۴۰ درجه مربع انجام شد و طی آن ۲۲٬۰۷۹ اختروش (کوازار) شناسایی گردید؛ اختروشها هستههای فعال کهکشانی هستند که در آنها ماده در حال سقوط به درون یک سیاهچاله کلانجرم، انرژی عظیمی آزاد میکند. مشاهدات پرتو ایکس توسط تلسکوپ «ایروسیتا» (eROSITA) نشان داد که سیاهچالههای موجود در هشت سیستم منتخب، بهطور فعال در حال بلعیدن ماده هستند.
جرم هر یک از این سیاهچالهها دستکم معادل پنج درصدِ جرم ستارهای کهکشان میزبان آنهاست؛ یعنی نسبتی در حدود ۱ به ۲۰. این در حالی است که نسبت معمول در جهانِ نزدیک به ما، ده برابر کمتر، یعنی نیم درصد یا ۱ به ۲۰۰ است. جرم این اجرام آسمانی بین ۸۰۰ میلیون تا چهار میلیارد برابر جرم خورشید متغیر است.
این کهکشانها در تصاویر ثبتشده توسط تلسکوپ، بسیار کمنور به نظر میرسند. اگر جرم ستارهای آنها با کهکشان راه شیری قابلمقایسه بود، بسیار درخشانتر دیده میشدند؛ این امر نشاندهنده جمعیت ستارهای بهمراتب کمتر آنهاست.
با این حال، روند رشد متوقف نمیشود، بلکه به صورت نمایی ادامه مییابد: با افزایش جرم سیاهچاله، نیروی گرانشی آن نیز بیشتر شده و در نتیجه سرعت جذب ماده توسط آن شتاب میگیرد. طی یک میلیارد سال آینده، ممکن است جرم این سیاهچالهها ده برابر شود؛ آن هم در شرایطی که مدلهای کیهانشناسی کنونی، وجود سیستمهایی با چنین نسبتهایی را پیشبینی نمیکنند. پرسش کلیدی همچنان بیپاسخ مانده است: سیاهچالهها چگونه این حجم عظیم از جرم را انباشتهاند، در حالی که جرم ستارهای کهکشانهای میزبان آنها به همان نسبت رشد نکرده است؟
منبع: روسیا الیوم