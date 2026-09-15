رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر منحل شدن شوراها، گفت: شتر در خواب بیند پنبه‌دانه؛ ما اجازه نمی‌دهیم قانون به هم بریزد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه چهارصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز قرار بود گزارشی از معاونت حمل و نقل در شورا ارائه شود، اظهار کرد: با توجه به اینکه معاون شهردار به تازگی از چین بازگشته، گزارش به جلسه آینده موکول شد. هشت گزارش حسابرسی در دستور جلسه امروز قرار دارد.

وی با بیان اینکه با معاون حمل و نقل در چین صحبت‌ها و مشورت‌هایی داشتیم، گفت: قطار‌ها در چین در بندر است، اما امکان جابجایی آن وجود ندارد. قطار‌ها بر اساس ۱۵ درصد پیش پرداخت‌ها ساخته و تست شده است، اما به دلیل جنگ رمضان جابجایی آن متوقف شد و همچنان متوقف است. اتوبوس‌ها به تدریج حمل می‌شود. تعدادی از آنها به بندرعباس رسید و تعدادی دیگر هم آسیب دید که بیمه و خرید مجدد آن پیگیری می‌شود.

چمران یادآور شد: اگر دنبال اتوبوس‌های برقی هستیم شارژ آنها نیز دنبال می‌شود. قرار بود هزار دستگاه اتوبوس برقی وارد شود، اما وزیر صمت پیشنهاد داد دو هزار دستگاه وارد شود. تاکنون ۵۰۰ دستگاه وارد شده و شرایط برای تداوم واردات آن ادامه دارد.

وی درخصوص اظهارنظر رئیس شورای پنجم مبنی بر برگزاری جلسات مسئولان در ایستگاه‌های مترو در زمان جنگ خاطرنشان کرد: باید در شرایط جنگی به پناهگاه‌ها رفت. شاید ما به پشت بام‌ها می‌رویم و تماشا می‌کنیم، اما نتانیاهو در زمان بمباران به پناهگاه می‌رود. باید زیرساخت ایستگاه‌های مترو را به نحوی در نظر بگیریم که قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه داشته باشد. حتی برای شرایط عادی نیز باید سرویس‌های بهداشتی در ایستگاه‌ها ساخته شود.

چمران در مورد شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر منحل شدن شوراها، گفت: شتر در خواب بیند پنبه‌دانه؛ ما اجازه نمی‌دهیم قانون به هم بریزد. دنیا به این نتیجه رسیده امور را به مردم و نمایندگان آنها واگذار کند. اینکه عده‌ای می‌خواهند به گذشته برگردند، درست نیست.

وی در مورد گزارش تخلفات ساخت و ساز در پایتخت از سوی شورا به شهرداری، گفت: ما سوال کردیم که شهرداری پاسخ دهد و شفاف‌سازی صورت بگیرد. ۳۰ تا ۴۰ مورد پرونده را بررسی و سوالاتی را مطرح کردیم. این کار همیشگی ماست و بحث دیروز و امروز نیست. ما مرتباً چه کتبی و چه شفاهی موارد را اعلام می‌کنیم و تخلفات موردی را هم مکتوب مطرح می‌کنیم تا برخورد شود.

چمران با بیان اینکه طرح زیرسطحی باید در شورا ارائه شود، تصریح کرد: البته مواردی در شورا ارائه شده است. شهرداری کار خوبی کرده طرح را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه داده، اما باید در صحن شورا نیز بررسی شود. 

وی با اعلام اینکه تحویل کالا‌ها در بنادر صورت می‌گیرد، یادآور شد: تعدادی از اتوبوس‌های ما به پاکستان رفته و برای حمل آن مشکل داریم و امیدواریم مشکل آن حل شود. پاکستان مانع کار نیست، اما باید امکانات حمل و جابجایی اتوبوس‌های ۱۸ متری را داشته باشند.

منبع: شهر

برچسب ها: مهدی چمران ، ساخت و ساز
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