باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پرویز چعفری مدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت: شرکت پشتیبانی امور دام از روز گذشته اقدام به خرید حمایتی مرغ مازاد از مرغداران با قیمت ۳۳۵ هزار تومان می کند.

به گفته وی، تولیدکنندگان با مراجعه به اداره کل پشتیبانی استان ها در سراسر کشور می توانند مرغ خود را عرضه کنند که این امر اقدامی در راستای حمایت از مرغداران و امنیت غذایی کشور است.

جعفری ادامه داد: مرغی که باید تحویل مرغداران داده شود، وزن آن بین یک کیلو و ۲۰۰ تا یک کیلو و ۸۰۰ گرم باشد و همواره آمادگی لازم برای خرید وجود دارد.

مدیر عامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه مرغ به میزان مکفی موجود است، گفت: تولیدکنندگان با آرامش تولید خود را ادامه دهند و تا پایان سال هیچ کمبودی در عرضه نخواهیم داشت.