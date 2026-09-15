باشگاه خبرنگاران جوان - سرگرد قربانی رئیس پلیس فتا شهرستان قائمشهر، با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با جرایم مالی و کلاهبرداری‌های اینترنتی، گفت: شناسایی و رصد مسیر انتقال وجوه در پرونده‌های سایبری، یکی از اقدامات مهم پلیس فتا برای شناسایی متهمان و کشف وجوه حاصل از جرم است.

او افزود: در پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی، کارشناسان پلیس فتا با بررسی تراکنش‌های مالی، حساب‌های مقصد و مسیر جابه‌جایی وجوه، روند انتقال پول را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و قانونی، نسبت به شناسایی افراد مرتبط با پرونده اقدام می‌کنند.

رئیس پلیس فتا شهرستان قائمشهر گفت: شهروندان در صورت مواجهه با برداشت غیرمجاز از حساب، کلاهبرداری اینترنتی یا انتقال وجه به حساب افراد ناشناس، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پلیس فتا گزارش کنند؛ چراکه سرعت عمل در اعلام جرم، می‌تواند نقش مؤثری در پیگیری مسیر انتقال وجه و جلوگیری از ادامه روند کلاهبرداری داشته باشد.

او افزود:پیشگیری، هوشیاری و گزارش سریع؛ سه گام مهم برای مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی هستند.

منبع:پلیس مازندران