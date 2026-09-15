مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آغاز فراخوان تبدیل خودرو‌های پرپیمایش سکو‌های اینترنتی حمل‌ونقل به دوگانه‌سوز در ۶ استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید رحمان‌سالاری با اعلام اینکه فرخوان تبدیل خودرو‌های پرچمدار سکو‌های اینترنتی حمل‌ونقل به دوگانه‌سوز در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و خراسان جنوبی آغاز شده است، تصریح کرد: پیش از این نیز طرح تبدیل خودرو‌های دارای کارکرد بالای ۲۰۰ کیلومتر در روز به خودروی گازسوز، در سه استان تهران، کرمان و سیستان و بلوچستان اجرایی شده بود و به‌تدریج تا پایان هفته به دیگر استان‌های کشور نیز تعمیم خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه ارسال پیامک به تاکسی‌های اینترنتی به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد تا دارندگان این خودرو‌ها بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، فرایند دوگانه‌سوزکردن خودرو‌های خود را انجام دهند، افزود: پس از دریافت پیامک، مالکان این خودرو‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه gcr.niopdc.ir به تکمیل ثبت‌نام و انتخاب کارگاه مجاز اقدام کنند.

پس از اعلام تغییر نرخ سوم بنزین، دولت دو تدبیر راهبردی ازجمله اختصاص سهمیه مازاد سوخت تا سقف ۳۰۰ لیتر با نرخ سوم بر مبنای پیمایش به ناوگان فعال در سکو‌های اینترنتی حمل بار و مسافر و تبدیل رایگان این ناوگان با اولویت‌دهی مبتنی بر میزان فعالیت به نسل نو خودرو‌های دوگانه‌سوز را اتخاذ کرد.

پیش از این نیز طرح هدفمند تبدیل رایگان ناوگان پرمصرف با همکاری وزارت کشور و پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی اجرایی شده است. در قالب این طرح، خودرو‌های تاکسی اینترنتی با کارکرد روزانه بیش از ۲۰۰ کیلومتر، به‌صورت کاملاً رایگان و با بهره‌گیری از کیت‌های نسل چهار گازسوز می‌شوند؛ طرحی که در مرحله نخست در ۶ استان تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان و خراسان جنوبی فعال شده و به‌زودی به دیگر استان‌های کشور تعمیم خواهد یافت تا افزون‌بر مهار مصرف بنزین، هزینه‌های جاری رانندگان را کاهش دهد و درآمد آنان را بهبود بخشد.

منبع: شانا

برچسب ها: تاکسی اینترنتی ، دوگانه سوز
خبرهای مرتبط
اربعین با تاکسی اینترنتی «ماکسیم»؛ بهترین مسیرها و روش‌های صرفه‌جویی در هزینه‌های سفر
مشکلات رانندگان تاکسی اینترنتی زنجان از زبان شهروندخبرنگار
جزئیات پرونده قتل«مریم آقابابایی» به دست راننده تاکسی اینترنتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تاثیر آزادسازی آرد بر قیمت نان‌های حجیم و آزادپز چقدر است؟
پورشه، مرسدس‌بنز و MAYBACH در فهرست خودرو‌های مجاز وارداتی
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را نمی‌توان به مشاوران املاک نسبت داد
مقصر اصلی گرانی گوشت در بازار کیست؟
نسخه حمایتی دولت برای عبور بنگاه‌ها از تبعات جنگ اقتصادی
صندوق‌های ارزی؛ پلی میان منابع ارزی مردم و نیازهای تولید
افکس می‌تواند به چرخه اقتصاد کشور کمک کند/ صنعت بیمه از خدمات سنتی فاصله گرفته است
افزایش ۱۳ میلیون لیتری ظرفیت تولید بنزین
آبرسانی به ۵۳۸۲ روستا تکمیل شد
آخرین وضعیت بیمه شخص ثالث ناوگان ریلی/ چالش اصلی همچنان در حوزه ناوگان ریلی برون‌شهری، به‌ویژه واگن‌های باری است
آخرین اخبار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
در بازار نهاده‌های دامی چه می‌گذرد؟
دوگانه‌سوزکردن تاکسی‌های اینترنتی در ۶ استان کلید خورد
خلأ جدی در بازرسی ساختمان‌های در حال بهره‌برداری/بیمه مرکزی وارد میدان شود+ فیلم
بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور احداث شده است+ فیلم
آبرسانی به ۵۳۸۲ روستا تکمیل شد
پورشه، مرسدس‌بنز و MAYBACH در فهرست خودرو‌های مجاز وارداتی
آخرین وضعیت بیمه شخص ثالث ناوگان ریلی/ چالش اصلی همچنان در حوزه ناوگان ریلی برون‌شهری، به‌ویژه واگن‌های باری است
صندوق‌های ارزی؛ پلی میان منابع ارزی مردم و نیازهای تولید
افکس می‌تواند به چرخه اقتصاد کشور کمک کند/ صنعت بیمه از خدمات سنتی فاصله گرفته است
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را نمی‌توان به مشاوران املاک نسبت داد
افزایش ۱۳ میلیون لیتری ظرفیت تولید بنزین
نسخه حمایتی دولت برای عبور بنگاه‌ها از تبعات جنگ اقتصادی
تاثیر آزادسازی آرد بر قیمت نان‌های حجیم و آزادپز چقدر است؟
مقصر اصلی گرانی گوشت در بازار کیست؟
کانون برنج ایران به کمک بازار آمد
صحت بیش از ۹۰ درصدی آمار طیور
قیمت خرید تضمینی گندم با دقت بیشتری بررسی شود
ثبت سفارش برنج فردا آغاز می‌شود
سازمان بورس مجوز پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی را صادر کرد
نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده و برقی‌سازی ناوگان در اصفهان کلید خورد
افزایش نسبی دمای هوا از روز چهارشنبه
مناطق آزاد یک فرصت برای اقتصاد کشور هستند+ فیلم
همراهی نظام مالیاتی با سینماگران در چارچوب قانون
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۳ شهریور
همتی: سکوت گزینه‌ای خنثی نیست؛ انضباط پولی و تفکیک انتظارات، خط مقدم مهار تورم است
توسعه روابط پولی و بانکی با کشورهای اسلامی را دنبال می‌کنیم
واردات خودرو زیاد نشد بلکه دستور تخلیه اضطراری خودروهای وارداتی صادر شده بود
واریز یک میلیون تومان به کیف پول کارمندان با رضایت آنها
اصلاح فعلی بازار می‌تواند کوتاه‌مدت باشد/ احتمال شکل‌گیری روند صعودی جدید با انتشار گزارش‌های ۶ ماهه