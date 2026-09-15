مدیر کل آموزش و پرورش فارس گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید بیش از ۷۸ هزار قلم کالای ورزشی و بهداشتی با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال به مدارس سراسر استان ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در آیین اعزام کاروان بزرگ تجهیزات ورزشی و بهداشتی «مهربانشاط» به مدارس سراسر استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش آموز و فرهنگی، اظهار کرد:ارسال این تجهیزات نشان از نگاه ویژه تعلیم و تربیت به ورزش دانش آموزی است.

او افزود: امروز شاهد ارسال ۷۸ هزار و ۲۵۵ قلم کالا با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال در دو بخش سلامت و تربیت بدنی به مدارس سراسر استان هستیم.

کلاری تصریح کرد: در این کاروان، تعداد ۲۷ هزار قلم تجهیزات ورزشی در قالب ۳ هزار و ۷۵۰ بسته، تعداد ۴ هزار و ۲۰۰ بسته کمک‌های اولیه، تعداد ۶۶۰ قلم کالا برای ۶۹ اتاق بهداشت مدارس وجود دارد.

او با اشاره به اینکه اخیراً موفقیت‌های چشمگیری را در عرصه ورزش و در سطح ملی از دانش آموزان استان شاهد بودیم اظهار امیدواری کرد:این موفقیت‌ها در سال تحصیلی جدید نیز استمرار داشته باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش اذعان کرد: در بحث سرانه فضا‌های ورزشی تلاش داریم امسال به هدف تعیین شده یعنی ۷۸ صدم برسیم و در ادامه نیز هدف ۱ متر مربع سرانه فضا‌های ورزشی را محقق کنیم.

او خاطرنشان کرد: امیدواریم در طول سال نیز بتوانیم چنین تجهیزاتی را به مدارس به ویژه در مناطق کم برخوردار ارسال کنیم.

مشاور حوزه ورزش نهاد نمایندگی ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز هم گفت: شاهد کار بسیار ارزشمندی در حوزه ورزش و سلامت از سوی آموزش و پرورش هستیم

کیکاووس سعیدی افزود: انجام چنین کار مهمی با این حجم از تجهیزات ورزشی و بهداشتی نیازمند برنامه ریزی دقیق و تلاش مضاعف است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس هم اظهار کرد: این کاروان در سه بخش تجهیز شده است، بخش اول این کاروان در راستای تقویت و توسعه درس سلامت و تجهیز اتاق‌های بهداشت و سلامت و شامل سایر تجهیزات بهداشتی مورد نیاز مدارس، می‌شود.

سیدکاظم حسینی افزود: بخش دیگری از این تجهیزات نیز با هدف تأمین وسایل مورد نیاز درس تربیت بدنی و ساعت ورزشی مدارس تأمین شده است.

حسینی تصریح کرد: دربخش سوم این تجهیزات، بر اساس آمایش سرزمینی و کشف استعداد‌های دانش آموزان، تجهیزات متناسب با هر منطقه ارسال می‌شود.

او ادامه داد: نتایج درخشان دانش آموزان استان فارس در رقابت‌های ملی که اخیراً اتفاق افتاد نشان از برنامه ریزی‌های دقیق در حوزه ورزشی در سال‌های اخیر است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: در بحث سرانه ورزشی در چند سال اخیر، از ۲۹ صدم به بیش از ۶۳ صدم رسیده‌ایم و این روند تا رسیدن به یک متر مربع نیازمند تلاش و برنامه ریزی در این زمینه هستیم.