باشگاه خبرنگاران جوان - سید مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امروز سه شنبه ۲۴ شهریورماه در جریان بازدید از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) در سخنانی تأکید کرد: ریشه چالش‌های کنونی کشور در حوزه علوم انسانی و هدف گرفته شدن باورهاست و تولید خوراک فکری سالم و بهره‌گیری درست از فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی می‌تواند سدّی در برابر انحرافات و پاسخی به تقاضای روزافزون جوانان جهان برای مفاهیم ناب انسانی باشد.

وی که به همراه جمعی از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) در قم بازدید کرد، ضمن تقدیر از دوراندیشی و نگاه راهبردی امام شهید در تأسیس این مرکز، این مجموعه را تقویت‌کننده باور‌ها و ریشه‌های اصیل فرهنگ ایرانی دانست که به‌زودی مخاطبان فراوانی در خارج از مرز‌های ایران پیدا خواهد کرد.

علوم انسانی؛ حلقه مفقوده حل ابرچالش‌های کشور

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ابراز خرسندی از این بازدید، اظهار کرد: بسیار سپاسگزارم بابت فراهم شدن امکان شنیدن موفقیت‌های این مجموعه؛ کشور وقتی نگران تاب‌آوری است و به مسائل مهم توجه می‌کند، بیشتر ذهن به سمت مسائل فنی و مهندسی می‌رود و از آن مسیر پاسخ می‌گیرد و در نتیجه، فناوری‌ها، پژوهش‌ها و حل مسئله‌ها نیز به این سمت متمایل می‌شوند.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: این رویکرد در حالی است که ابرچالش‌های کشور اساساً از جنس مسائل فنی و مهندسی نبوده، بلکه از جنس علوم انسانی است و مسائل فنی و مهندسی عمدتاً حل‌شده هستند؛ برای نمونه موضوعاتی همچون بحران آب، انرژی، محیط زیست و مسائل مشابه، هنگامی که مورد پژوهش «تحلیل لایه‌ای علت و معلولی» (CLA) قرار می‌گیرند، مشخص می‌شود که تمام رفتار‌های ما در لایه‌ها و جایگاه بالای هرم قرار دارند، در حالی که باور‌های بنیادین ما در قاعده و پایین هرم مستقر هستند؛ بنابراین اگر باور‌ها آسیب ببینند، نقطه آغاز چالش و بحران اصلی همان‌جا رقم خواهد خورد.

مرکز نور؛ تکیه‌گاه محتوایی برای صیانت از باور‌های اصیل

ابطحی با ابراز دغدغه‌مندی نسبت به پاسداری از میراث غنی تمدنی کشور تصریح کرد: برای بنده بسیار نگران‌کننده است که کشوری نظیر ایران، با برخورداری از فرهنگ و میراثی غنی، اسلامی و قرآنی، خدای‌ناکرده دچار آسیب‌هایی شود که برخاسته از نشانه رفتن و تخریب این باور‌ها باشد؛ اما خوشبختانه این چالش و دغدغه ذهنی من با بازدیدی که از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی داشتم تا حد زیادی التیام یافت، زیرا از نزدیک شاهد بودم که این مجموعه در دهه‌های گذشته بر اساس نگاه عمیق، راهبردی و دوراندیشی امام شهید پایه‌گذاری شده و ایشان توجهی بسیار ویژه به این عرصه داشته‌اند.

معاون وزیر علوم ادامه داد: تأمین محتوای متقن و قوی در کنار به‌کارگیری درست و به‌موقع ابزار‌های هوش مصنوعی که زمینه‌ساز پاسخ‌گویی دقیق و مناسب به مطالبات و نیاز‌های جامعه علمی شده است، به اعتقاد من نه‌تنها در گستره مباحث حوزوی تحول‌آفرین است، بلکه اثربخشی ملموسی بر باور‌ها و افکار عمومی جامعه نیز خواهد داشت.

مقابله با هجمه به ریشه‌ها با «غذای سالم فکری»

عضوهیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با تبیین راهبرد‌های تقابل دشمنان با ملت ایران خاطرنشان کرد: نقطه حساس و محل نگرانی آنجاست که هرگاه ما در یک حوزه ایستادگی، مقاومت و پافشاری می‌کنیم، جبهه دشمن تاکتیک و مسیر هجمه خود را تغییر می‌دهد؛ به عنوان مثال اگر در عرصه دفاعی تاب‌آوری و اقتدار نشان دهیم، فشار را از حوزه تحریم‌های اقتصادی وارد می‌کنند و چنانچه در برابر تحریم‌ها نیز مقاومت کرده و به تاب‌آوری برسیم، نوک پیکان حمله خود را متوجه ریشه‌ها، هویت و باور‌های اصیل ما خواهند ساخت.

وی تصریح کرد: آنچه می‌تواند این ابرچالش بنیادین را در ساحت باور‌ها و ریشه‌های فرهنگی و تمدنی ما درمان کند، تدارک و عرضه «غذای سالم فکری» است؛ رسالتی که با قوت و درستی در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در حال تحقق و پیگیری است.

تقاضای جهانی برای محتوای فرهنگی ایران

ابطحی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد بین‌المللی این حرکت اشاره کرد و گفت: ایستادگی و اقتدار ملت ایران در برابر استکبار جهانی بستری را پدید آورده است که تقاضا و اشتیاق نسل جوان در اقصی‌نقاط جهان را برای دریافت و دسترسی به محتوا‌های اصیل فرهنگی به‌شدت تقویت و تشدید می‌کند. نسل جوان در سراسر دنیا ذاتاً حق‌طلب و علاقه‌مند به عدالت و مفاهیم والای انسانی هستند و نسبت به استاندارد‌های غرب نیز واکنش منفی دارند، اما واقعیت این است که هرگاه خوراک فکری و فرهنگی سالم، دقیق و متناسب در اختیار آنان قرار نگیرد، دستخوش انحراف شده و به جریان‌های افراطی و الحادی همچون داعش سوق داده می‌شوند؛ یعنی آنان با وجود روحیه عدالت‌خواهی، مسیر درست و حقیقت را پیدا نمی‌کنند.

تعهد وزارت علوم به توسعه فعالیت‌های ترویجی مرکز نور

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ترسیم افق روشن پیش‌روی این مرکز علمی فناورانه‌ی علوم اسلامی و انسانی یادآور شد: بی‌تردید مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در آینده‌ای بسیار نزدیک مخاطبان انبوه و گسترده‌ای را در میان جوانان حقیقت‌جوی مغرب‌زمین به خود جلب خواهد کرد؛ از همین رو، بنده بر خود و تمامی همکارانم در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرض و واجبی تخطی‌ناپذیر می‌دانم که با تمام توان برای شتاب‌بخشی به مسیر موفقیت‌ها، بسترسازی جهت شبکه‌سازی علمی و ترویج آثار و دستاورد‌های این مرکز اقدام کرده و یاری‌رسان باشیم.