حمل و نقل عمومی درون شهری تبریز با فعالیت خط یک متروی تبریز به طول ۱۸ کیلومتر با ۱۸ ایستگاه در حال توسعه است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0645\u0644 \u0648 \u0646\u0642\u0644 \u0639\u0645\u0648\u0645\u06cc \u062f\u0631\u0648\u0646 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0627\u0633\u062a\u061b \u062e\u0637\u0648\u0637 \u06f2\u060c \u06f3 \u0648 \u06f4 \u0642\u0637\u0627\u0631 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0627\u062d\u062f\u0627\u062b \u0645\u06cc\u200c\u0628\u0627\u0634\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0648 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u0645\u0646\u0628\u0639:\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627