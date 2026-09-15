حمل و نقل عمومی درون شهری تبریز با فعالیت خط یک متروی تبریز به طول ۱۸ کیلومتر با ۱۸ ایستگاه در حال توسعه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمل و نقل عمومی درون شهری تبریز در حال توسعه است؛ خطوط ۲، ۳ و ۴ قطار شهری تبریز در حال احداث می‌باشند که نیازمند توجه و حمایت ویژه مسئولین است.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: حمل ونقل عمومی ، قطار شهری
خبرهای مرتبط
خدمات رسانی رایگان متروی تبریز در روز اربعین حسینی
مترو و بی‌آرتی تبریز در روزهای ۱۴ و ۱۵ مرداد رایگان شد
پایان حفاری ضلع شرقی خط دوم متروی تبریز تا چند روز آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز فرآیند خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ تولید داخل در کشور
آخرین اخبار
آغاز فرآیند خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ تولید داخل در کشور
توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری تبریز
تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان شرقی قدیمی‌ترین رویداد بین المللی ورزشی کشور
اهدای بسته‌های نوشت افزار به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد در مراغه
ارسال تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس آذربایجان شرقی
جلفا قطب نوظهور تولید خاویار در شمال غرب کشور