باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز سهشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۲۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۲۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۱۱۸ میلیون تومان
|ربع سکه
|۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۳۳ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۲۳ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۳۰ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان