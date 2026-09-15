باشگاه خبرنگاران جوان - غلامحسین محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره خبر خوش برای بازنشستگان اظهار کرد: بحث حقوق و دستمزد‌هایی که از فروردین معوق شده بود، در همین ماه شهریور انجام شد.

وی افزود: ان‌شاءالله در تلاشیم معوقات مربوط به اردیبهشت‌ماه را نیز ظرف مهر و آبان انجام دهیم.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به موضوع معوقات بازنشستگان گفت: وزیر نیز اشاره فرمودند که سال گذشته، دور اول پرداخت معوقات در مهرماه انجام شد، اما ما تلاش کردیم امسال این روند را با سرعت بیشتری انجام دهیم.

محمدی با اشاره به محدودیت منابع کشور تأکید کرد: ظرفیت‌های کشور محدود است، اما تمام تلاش خود را انجام داده‌ایم تا پرداخت معوقات بازنشستگان با سرعت بیشتری انجام شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با کمک خداوند و تأمین منابع لازم، پرداخت معوقات بازنشستگان در مهر و آبان انجام شود.