سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال هشت هزار تن نارنگی پیش‌رس ۳۰۰ هکتار از باغات شهرستان نور برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - غفاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: نارنگی پیش‌رس یکی از محصولات مهم باغی شهرستان نور است که به دلیل شرایط اقلیمی مناسب منطقه و قابلیت تولید محصول با کیفیت، از جایگاه ویژه‌ای در بخش باغبانی شهرستان برخوردار است.

او افزود: در حال حاضر سیصد هکتار از باغات شهرستان نور به کشت نارنگی پیش‌رس اختصاص دارد و میزان تولید این محصول بالغ بر ۸ هزار تن برآورد می‌شود که ظرفیت قابل توجهی برای تأمین بازار و ایجاد درآمد برای باغداران منطقه به شمار می‌رود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور، با اشاره به نزدیک شدن زمان برداشت این محصول، گفت: ضرورت توجه باغداران به مدیریت صحیح باغ، رعایت اصول فنی در برداشت، جلوگیری از آسیب به میوه و عرضه محصول با کیفیت دوچندان می‌شود.

او افزود: رعایت اصول برداشت و پس از برداشت می‌تواند در حفظ کیفیت، کاهش ضایعات و افزایش ارزش اقتصادی محصول نقش مؤثری داشته باشد.

برچسب ها: باغات مازندران ، نارنگی پیش رس
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