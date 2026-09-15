باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - غفاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: نارنگی پیش‌رس یکی از محصولات مهم باغی شهرستان نور است که به دلیل شرایط اقلیمی مناسب منطقه و قابلیت تولید محصول با کیفیت، از جایگاه ویژه‌ای در بخش باغبانی شهرستان برخوردار است.

او افزود: در حال حاضر سیصد هکتار از باغات شهرستان نور به کشت نارنگی پیش‌رس اختصاص دارد و میزان تولید این محصول بالغ بر ۸ هزار تن برآورد می‌شود که ظرفیت قابل توجهی برای تأمین بازار و ایجاد درآمد برای باغداران منطقه به شمار می‌رود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور، با اشاره به نزدیک شدن زمان برداشت این محصول، گفت: ضرورت توجه باغداران به مدیریت صحیح باغ، رعایت اصول فنی در برداشت، جلوگیری از آسیب به میوه و عرضه محصول با کیفیت دوچندان می‌شود.

او افزود: رعایت اصول برداشت و پس از برداشت می‌تواند در حفظ کیفیت، کاهش ضایعات و افزایش ارزش اقتصادی محصول نقش مؤثری داشته باشد.