مقامات عراقی با رد دخالت ایران و یمن در حمله به خط لوله عربستان، اوکراین را به دست داشتن در این حمله با هدف تامین منافع آمریکا و اسرائیل متهم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقام‌های عراقی احتمال دخالت یمن، ایران یا گروه‌های مقاومت در حمله به خط لوله نفتی «شرق ـ غرب» عربستان را رد کرده و از اوکراین به‌عنوان طرف سومی نام بردند که در راستای منافع واشنگتن و تل‌آویو و با هدف ناکام گذاشتن گفت‌و‌گو‌ها اقدام کرده است.

برخی سیاستمداران عراقی اعلام کردند که فرضیه‌ای درباره دست داشتن یک طرف سوم در حمله چند روز پیش به خط لوله نفتی «شرق ـ غرب» عربستان وجود دارد.

در حالی که گروهی از آنها اوکراین را عامل این حمله می‌دانند، گروهی دیگر احتمال دخالت آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل را مطرح کرده و معتقدند هدف از این حادثه، تحت فشار قرار دادن دولت عراق و شکست گفت‌و‌گو‌های آن با گروه‌های مقاومت برای پیشبرد طرح انحصار سلاح در دست دولت بوده است.

در همین راستا، علی الفتلاوی، عضو جنبش «الاوفیاء» وابسته به ائتلاف «اعمار و توسعه»، اوکراین را به دست داشتن در حمله به عربستان از خاک عراق متهم کرد و گفت کی‌یف به دنبال شعله‌ور کردن درگیری مستقیم میان بغداد و ریاض است.

او در گفت‌و‌گو با رسانه‌های محلی اظهار داشت: «حمله اخیر توسط گروه‌های اوکراینی انجام شده است؛ همان‌گونه که قاسم العبود، مشاور امنیت ملی عراق، پیشتر نیز به این موضوع اشاره کرده بود.» او افزود که عاملان حمله لزوما اوکراینی‌های مقیم عراق نیستند و ممکن است جاسوسان عراقی باشند که از سوی اوکراین تامین مالی شده‌اند.

الفتلاوی همچنین گفت نیرو‌های امنیتی عراق پیشتر پهپاد‌هایی با نشان‌های اوکراینی و در خدمت منافع آمریکا را توقیف کرده‌اند. به گفته او، حمله به عربستان می‌تواند آمریکا را به تنها تامین‌کننده انرژی اروپا تبدیل کند و احتمال مشارکت رژیم تروریستی اسرائیل نیز وجود دارد؛ به‌ویژه با توجه به حضور مخفیانه نیرو‌های این رژیم در صحرای نجف طی ماه‌های گذشته و احتمال حضور آنها در العماره در حال حاضر نمی‌توان این مورد را نادیده گرفت.

در همین حال، عبدالکریم خلف، کارشناس امنیتی عراق، معتقد است دقت حمله‌ای که عربستان را هدف قرار داد، نشان‌دهنده استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌ای است که گروه‌های مقاومت در این سطح در اختیار ندارند. او تاکید کرد که این حادثه در نهایت به سود واشنگتن و تل‌آویو تمام می‌شود.

منبع: السومریه نیوز