مقامات عراقی با رد دخالت ایران و یمن در حمله به خط لوله عربستان، اوکراین را به دست داشتن در این حمله با هدف تامین منافع آمریکا و اسرائیل متهم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقام‌های عراقی احتمال دخالت یمن، ایران یا گروه‌های مقاومت در حمله به خط لوله نفتی «شرق ـ غرب» عربستان را رد کرده و از اوکراین به‌عنوان طرف سومی نام بردند که در راستای منافع واشنگتن و تل‌آویو و با هدف ناکام گذاشتن گفت‌و‌گو‌ها اقدام کرده است.

برخی سیاستمداران عراقی اعلام کردند که فرضیه‌ای درباره دست داشتن یک طرف سوم در حمله چند روز پیش به خط لوله نفتی «شرق ـ غرب» عربستان وجود دارد.

در حالی که گروهی از آنها اوکراین را عامل این حمله می‌دانند، گروهی دیگر احتمال دخالت آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل را مطرح کرده و معتقدند هدف از این حادثه، تحت فشار قرار دادن دولت عراق و شکست گفت‌و‌گو‌های آن با گروه‌های مقاومت برای پیشبرد طرح انحصار سلاح در دست دولت بوده است.

در همین راستا، علی الفتلاوی، عضو جنبش «الاوفیاء» وابسته به ائتلاف «اعمار و توسعه»، اوکراین را به دست داشتن در حمله به عربستان از خاک عراق متهم کرد و گفت کی‌یف به دنبال شعله‌ور کردن درگیری مستقیم میان بغداد و ریاض است.

او در گفت‌و‌گو با رسانه‌های محلی اظهار داشت: «حمله اخیر توسط گروه‌های اوکراینی انجام شده است؛ همان‌گونه که قاسم العبود، مشاور امنیت ملی عراق، پیشتر نیز به این موضوع اشاره کرده بود.» او افزود که عاملان حمله لزوما اوکراینی‌های مقیم عراق نیستند و ممکن است جاسوسان عراقی باشند که از سوی اوکراین تامین مالی شده‌اند.

الفتلاوی همچنین گفت نیرو‌های امنیتی عراق پیشتر پهپاد‌هایی با نشان‌های اوکراینی و در خدمت منافع آمریکا را توقیف کرده‌اند. به گفته او، حمله به عربستان می‌تواند آمریکا را به تنها تامین‌کننده انرژی اروپا تبدیل کند و احتمال مشارکت رژیم تروریستی اسرائیل نیز وجود دارد؛ به‌ویژه با توجه به حضور مخفیانه نیرو‌های این رژیم در صحرای نجف طی ماه‌های گذشته و احتمال حضور آنها در العماره در حال حاضر نمی‌توان این مورد را نادیده گرفت.

در همین حال، عبدالکریم خلف، کارشناس امنیتی عراق، معتقد است دقت حمله‌ای که عربستان را هدف قرار داد، نشان‌دهنده استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌ای است که گروه‌های مقاومت در این سطح در اختیار ندارند. او تاکید کرد که این حادثه در نهایت به سود واشنگتن و تل‌آویو تمام می‌شود.

منبع: السومریه نیوز

برچسب ها: حمله به عربستان ، نفت عربستان ، پهپاد اوکراینی
خبرهای مرتبط
انصارالله: عربستان در تلاش است طرف‌های بین‌المللی را وارد جنگ یمن کند
شوک استراتژیک به عربستان پس از عدم ورود آمریکا به جنگ یمن
انتظار پالایشگاه‌های آسیایی و سکوت عربستان
نخست‌وزیر عراق: اجازه نمی‌دهیم خاکمان سکوی پرتاب حملات علیه همسایگان شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
طبق آخرین شنیده ها اتیوپی هم در حمله به لوله های نفت عربستان نقش داشته است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
اولش گفتی مقامات عراقی و در آخر این فرضیه را نظر یک کارشناس امنیتی عراق عنوان کردی . بالاخره چه شد ؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
مرغ پخته به این گزارش میخنده
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
بله کار اوکراین نازیست است که رئیس جمهور ش هم یک دلقک یهودی است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
خاک بر سر این اعراب نفهم.
۱
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
مقامات عراق ، عجب
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
قابل توجه آقای بن سلمان و همراهانش !!!!
غرب رذالت و پستی خود را در حد نهائی ممکن نشان می دهد
۲
۱۷
پاسخ دادن
تلاش عربستان برای تعمیر خط لوله شرق به غرب
پولیتیکو: کاخ سفید در مهار جهش قیمت نفت درمانده شده است
بسنت: ترامپ و شی جین‌پینگ درباره ایران گفت‌و‌گو خواهند کرد
انصارالله: عربستان در تلاش است طرف‌های بین‌المللی را وارد جنگ یمن کند
کرملین به پیشنهاد ترامپ برای «آتش‌بس انرژی» پاسخ داد
ادعای مرتس درباره نسل جدید زیردریایی‌های روسیه با قابلیت هدف‌گیری زیرساخت‌ها
هشدار صهیونیست‌ها نسبت به حضور ارتش اسرائیل در لبنان
کنگره آمریکا هزینه جنگ با ایران را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرد
هشدار سازمان تجارت جهانی درباره پیامدهای تقسیم اقتصاد جهان به بلوک‌ها
عربستان سامانه‌های هشدار را در چند منطقه فعال کرد
آخرین اخبار
عربستان سامانه‌های هشدار را در چند منطقه فعال کرد
نشست محرمانه سنتکام در آلمان
کنگره آمریکا هزینه جنگ با ایران را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرد
یحیی سریع: عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ حمله هوایی علیه یمن انجام داده است
طرح استیضاح هگست به دلیل جنگ علیه ایران
روسیه یک نفتکش حامل سوخت برای ارتش اوکراین را هدف قرار داد
انصارالله: عربستان در تلاش است طرف‌های بین‌المللی را وارد جنگ یمن کند
بسنت: ترامپ و شی جین‌پینگ درباره ایران گفت‌و‌گو خواهند کرد
ترامپ: دیوان عالی آمریکا با تصمیم‌های خود کشور را صدها سال به عقب برده است
فیدان: امنیت، ثبات و رفاه ایران تأثیری مستقیم بر منطقه دارد
روسیه: ناتو هیچ مدرکی از نقش مسکو در توطئه پهپادی لایپزیگ پیدا نکرد
هشدار سازمان تجارت جهانی درباره پیامدهای تقسیم اقتصاد جهان به بلوک‌ها
ادعای مرتس درباره نسل جدید زیردریایی‌های روسیه با قابلیت هدف‌گیری زیرساخت‌ها
کرملین به پیشنهاد ترامپ برای «آتش‌بس انرژی» پاسخ داد
تلاش عربستان برای تعمیر خط لوله شرق به غرب
هشدار صهیونیست‌ها نسبت به حضور ارتش اسرائیل در لبنان
پولیتیکو: کاخ سفید در مهار جهش قیمت نفت درمانده شده است
لاوروف: پرونده‌های ایران و اوکراین محل معامله میان روسیه و آمریکا نیست
هشدار اریتره درباره پایگاه نظامی اسرائیل در سومالی‌لند
دانمارک، سفیر روسیه را پس از شلیک منور به بالگرد نظامی احضار کرد
نفت در پی تداوم نگرانی‌ها درباره عرضه، ۲.۵ درصد جهش کرد
مالزی سه کانتینربر عازم اسرائیل را توقیف کرد
ارتش اسرائیل خواستار پرهیز از حمله به یمن شد
اصابت پرتابه ناشناس به یک کشتی در تنگه هرمز
پکن پس از گزارش کمبود مهمات آمریکا، بر حل‌وفصل سیاسی جنگ ایران تأکید کرد
روسیه به پایگاه‌های خود در سوریه تجهیزات می‌فرستد
دموکراسی آمریکا به پایین‌ترین سطح در ۵۰ سال رسید
اختلال در شبکه ریلی هلند در پی خرابکاری احتمالی
واشنگتن مجددا تعرفه واردات کالا‌های کانادایی را افزایش داد
تأکید پاکستان و گروسی بر اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای کاهش تنش‌ها