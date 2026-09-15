وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: درباره تخریب کاروانسرای سبزوار بحث جدی داریم و پیگیری‌ از سوی وزارتخانه با حضور کارشناسان در سبزوار در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری در سفر به غرب استان سمنان گفت: وزارت میراث‌فرهنگی با هرگونه تعدی و تعرض به بناهای تاریخی مخالف و موافق با بهره‌برداری از این بناهاست.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: درباره تخریب کاروانسرای سبزوار بحث جدی داریم و پیگیری‌ از سوی وزارتخانه با حضور کارشناسان در سبزوار و با همراهی مقام‌های محلی در حال انجام است.

وی ادامه داد: بناهای تاریخی به عنوان هویت یک شهر، استان و ملت باید مرمت و بهره‌برداری شوند و وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به هیچ وجه موافق تخریب بناهای تاریخی نبوده و نیست، اما گاهی به دلیل سودجویی اتفاقاتی رخ می‌دهد که ناگوار است.