فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۵۳ قطعه سکه باستانی برنزی متعلق به دوره پارتی هزاره اول قبل از میلاد در سلسله کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار محمدرضا هاشمی‌فر روز سه شنبه اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان سلسله در راستای مقابله با قاچاقچیان و سودجویان میراث فرهنگی با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو چهار عدد سرنیزه، ۲ عدد شمعدان قدیمی و ۵۳ قطعه سکه باستانی کشف کردند که در این رابطه سه نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی لرستان بیان کرد: برابر نظر کارشناسان میراث فرهنگی ۵۳ قطعه سکه کشف‌شده از جنس برنز، متعلق به دوره پارتی یا پارت اشکانی و مربوط به هزاره اول قبل از میلاد بوده و اصالت آنها تایید شده است.

سردار هاشمی‌فر با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان میراث فرهنگی گفت: آثار و اشیای باستانی، گنجینه هویت و شناسنامه تاریخی این سرزمین هستند و پلیس با تمام توان اجازه نخواهد داد سودجویان و تاراجگران، میراث ارزشمند نیاکان این مرز و بوم را به تاراج ببرند.

وی عنوان کرد: پلیس لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و اشراف کامل بر حوزه‌های ماموریتی، مقابله با قاچاق آثار و اشیای باستانی را با جدیت دنبال می‌کند و در این مسیر با هرگونه اقدام برای خروج غیرقانونی میراث فرهنگی از چرخه ملی، مقتدرانه برخورد خواهد کرد.

منبع ایرنا 

برچسب ها: اشیای تاریخی ، میراث فرهنگی
خبرهای مرتبط
گرداب سنگی خرم‌آباد؛ شاهکار هزارساله‌ای که هنوز آب را به تماشا می‌گذارد
کشف بقایای یک پل تاریخی در عملیات لایروبی رودخانه بروجرد
ساخت‌وسازها به تپه چیا موره دلفان رسید؛ میراث فرهنگی برای تعیین حریم دست به کار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گرداب سنگی خرم‌آباد؛ شاهکار هزارساله‌ای که هنوز آب را به تماشا می‌گذارد
۵۳ قطعه سکه هزاره اول قبل از میلاد در لرستان کشف و ضبط شد
آخرین اخبار
۵۳ قطعه سکه هزاره اول قبل از میلاد در لرستان کشف و ضبط شد
گرداب سنگی خرم‌آباد؛ شاهکار هزارساله‌ای که هنوز آب را به تماشا می‌گذارد
صد و نود و هشتمین حماسه؛ خیابان انقلاب خرم آباد صحنه تجلی عشق و وفاداری به قائد شهید + فیلم
تولید سالانه ۴۸ هزار تن تولید لوبیا در لرستان
لرستان در مسیر خودکفایی تخم‌مرغ؛ ۲ هزار و ۵۰۰ تن به ظرفیت تولید اضافه می‌شود
آغاز سال تحصیلی با حضور بیش از ۵۰ هزار دانشجو در لرستان؛ تأکید بر مقابله با تفرقه و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان