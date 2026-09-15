فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۵۳ قطعه سکه باستانی برنزی متعلق به دوره پارتی هزاره اول قبل از میلاد در سلسله کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا هاشمی‌فر روز سه شنبه اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان سلسله در راستای مقابله با قاچاقچیان و سودجویان میراث فرهنگی با هوشیاری و اشراف اطلاعاتی، حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی سمند مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو چهار عدد سرنیزه، ۲ عدد شمعدان قدیمی و ۵۳ قطعه سکه باستانی کشف کردند که در این رابطه سه نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی لرستان بیان کرد: برابر نظر کارشناسان میراث فرهنگی ۵۳ قطعه سکه کشف‌شده از جنس برنز، متعلق به دوره پارتی یا پارت اشکانی و مربوط به هزاره اول قبل از میلاد بوده و اصالت آنها تایید شده است.

سردار هاشمی‌فر با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان میراث فرهنگی گفت: آثار و اشیای باستانی، گنجینه هویت و شناسنامه تاریخی این سرزمین هستند و پلیس با تمام توان اجازه نخواهد داد سودجویان و تاراجگران، میراث ارزشمند نیاکان این مرز و بوم را به تاراج ببرند.

وی عنوان کرد: پلیس لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی و اشراف کامل بر حوزه‌های ماموریتی، مقابله با قاچاق آثار و اشیای باستانی را با جدیت دنبال می‌کند و در این مسیر با هرگونه اقدام برای خروج غیرقانونی میراث فرهنگی از چرخه ملی، مقتدرانه برخورد خواهد کرد.

منبع ایرنا