باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - فاطمه عباسپور مدیر جهاد کشاورزی میاندورود در پی وقوع سیلاب در روستاهای بالادست وارمی و سنه کوه بخش مرکزی، بر لزوم تسریع در عملیات برآورد دقیق خسارات وارده به تولیدات کشاورزی تأکید کرد و گفت: در اثر وقوع سیلاب، حدود ۲۰ هکتار از اراضی شالیزاری در این مناطق دچار خسارت شدهاند که بر اساس بررسیهای میدانی، میزان این آسیبها در بسیاری از اراضی بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد برآورد شده است.
او افزود:اولویت ما در حال حاضر، ثبت دقیق این خسارات و شناسایی کشاورزان متضرر است تا بتوانیم سریعترین حمایتهای ممکن را از سوی سازمان به عمل آوریم.
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود در ادامه گفت: تیمهای کارشناسی ما در حال بررسی جزئیات خسارات وارده به محصولات و زیرساختهای کشاورزی در روستاهای متأثر هستند. هدف ما این است که با تبیین دقیق میزان آسیبها در گزارشهای ارسالی به مرکز، مسیرهای حمایتی و جبرانی را برای کاهش فشار مالی بر کشاورزان منطقه هموار کنیم.
او افزود:در این راستا، تأکید شد که حفظ پایداری تولید در برابر بحرانهای طبیعی، نیازمند مدیریت هوشمندانه ریسک و تقویت زیرساختهای حفاظتی در مناطق بالادستی است تا از تکرار چنین خسارات سنگینی در فصلهای آتی جلوگیری شود و امنیت معیشتی کشاورزان منطقه در برابر حوادث غیرمترقبه تأمین گردد.