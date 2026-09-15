در راستای اجرای طرح بزرگ «میدان همدلی»، عملیات توزیع ۷۲ هزار بسته ورزشی و تجهیز ۱۰۰۰ اتاق بهداشت مدارس در استان تهران آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - در راستای اجرای طرح بزرگ «میدان همدلی»، عملیات اجرای ۳۰۰۰ پروژه ورزشی با همکاری کارکنان وزارت آموزش و پرورش از تاریخ ۱۹ مرداد آغاز شده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، در این طرح ۱ میلیون و ۸۶۷ هزار قلم کالای ورزشی در قالب ۷۲ هزار و ۱۵۰ بسته ورزشی توزیع میشود. همچنین ۶۸ هزار و ۵۳۴ بسته کمکهای اولیه مصرفی، ۷ هزار قلم کالا جهت تجهیز ۱۰۰۰ اتاق بهداشت مدارس و ۱۰۵۰ عدد مولاز نیمتنه برای ادارات آموزش و پرورش مناطق در دستور کار قرار گرفته است که مجموع اعتبارات این کاروان بالغ بر ۷۶۵ میلیارد تومان برآورد میشود.
جواهریپور، معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش استان تهران در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در راستای فراهمسازی فضای پرنشاط برای بازگشت دانشآموزان به مدارس پس از دوران آموزش مجازی، اعزام کاروانهای حامل اقلام بهداشتی و ورزشی به تمامی مدارس استان آغاز شده است. این تجهیزات شامل اقلام کمکهای اولیه، تجهیزات اتاقهای بهداشت و انواع تجهیزات ورزشی از جمله بازیهای توپی و راکتی است تا آمادگی لازم برای برگزاری برنامههای "جام مهر ایران" فراهم شود.
پیش از این نیز بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران نیز با بازخوانی دستاوردهای سال گذشته، از تلاشهای گسترده برای بهبود سرانه فضای ورزشی دانشآموزان خبر داد و گفت: «اگرچه استان تهران در دورههای پیشین از نظر سرانه فضای ورزشی در جایگاههای نامناسبی قرار داشت، اما با اجرای طرحهای حمایتی، تلاش شد تا میزان محرومیتها به حداقل برسد. با تکیه بر طرح میدان همدلی، موفق به محقق ساخت ۱۶۰ هزار متر مربع فضای ورزشی ویژه دانشآموزان در شهرستانهای استان تهران شدهایم.
وی افزود: این اقدامات گامی مهم در جهت ارسال پیامی مثبت به خانوادهها و دانشآموزان کشور است، هرچند برای رفع کامل محرومیتهای باقیمانده در برخی مناطق، همچنان به نگاه ویژه و حمایتهای مستمر نیاز است.