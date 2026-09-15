باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در گفتوگویی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نامزد تصدی دبیرکلی سازمان ملل متحد، درباره تحولات جاری منطقه و راهکارهای کاهش تنشها رایزنی کرد.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان که در حساب رسمی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است، دو طرف در جریان این گفتوگو بر این دیدگاه مشترک تأکید کردند که اجرای تفاهمنامه اسلامآباد همچنان مناسبترین مسیر برای کاهش تنشها و فراهم کردن زمینه آرامش در منطقه است.
گروسی نیز در این رایزنی، آمادگی خود را برای ارائه حمایتهای فنی لازم، در صورت نیاز، اعلام کرد.
اسحاق دار در ادامه بر تعهد پایدار پاکستان به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، رعایت حقوق بینالملل و پایبندی به معاهدات تأکید کرد. وی همچنین نقش سازمان ملل متحد را در پیشبرد اهداف جهانی صلح و توسعه حیاتی دانست.
معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در پایان، برای رافائل گروسی در کارزار انتخاباتی وی برای تصدی سمت دبیرکل سازمان ملل متحد آرزوی موفقیت کرد.
منبع: الجزیره