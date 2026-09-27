باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: به منظور احیای مراتع و تامین علوفه مورد نیاز کشور، طرح تحول احیای پوشش گیاهی و افزایش تولید علوفه مراتع، تبدیل دیمزارها به کشت علوفه و تهیه و احاله مدیریت طرح های مرتعداری همسو با اهداف جبران کاهش واردات نهاده های دامی در شرایط جنگی کنونی در اولویت برنامه های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مدیریت مراتع است.

وی با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری بیشتر در حفظ و احیای مراتع، افزود: اجرای برنامه ویژه احیا و غنی سازی ۵۰ میلیون هکتار مراتع کم تراکم یا به اصطلاح مراتع درجه ۳ کشور در قالب طرح تحول احیای پوشش گیاهی و افزایش تولید علوفه مراتع می تواند ظرفیت تولید علوفه مراتع را به میزان ۵ میلیون تن در سال افزایش دهد، این طرح ۳۰ همت منابع اعتباری نیاز دارد.

مدیر کل دفتر امور مراتع با تشریح کارکرد طرح های مرتعداری و تکلیف قانونی مدیریت تمامی مراتع کشور در قالب طرح مصوب، گفت: تاکنون طرح مرتع داری در سطح ۴۷ میلیون هکتار تهیه شده است و برنامه عملیاتی توسعه طرح های مرتع داری در سطح ۳۶ میلیون هکتار مراتع باقی مانده هدف گذاری شده است.

حسین پور افزود: امسال طی برنامه ویژه تهیه، بازنگری و احاله مدیریت طرح مرتعداری در سطح ۴ میلیون هکتار در دستور کار است که سهم تعهدات استان ها در توسعه طرح های مرتعداری به ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها ابلاغ گردیده و در دست اقدام می باشد.

طرح تبدیل دیمزارها و اراضی تخریب یافته به کشت علوفه

ابوالقاسم حسین پور، سومین برنامه اقدام ویژه سازمان منابع طبیعی در افزایش تولید علوفه را تبدیل دیمزارهای کم بازده و اراضی تخریب یافته به کشت علوفه عنوان کرد و گفت؛ این مهم یکی از برنامه های اصلاحی و احیایی طرح های مرتعداری است که با توجه به ظرفیت ۶ میلیون هکتاری اراضی موصوف، می تواند با همکاری مراجع ذی ربط در احیای اراضی و افزایش تولید علوفه نقش آفرین باشد.

گفتنی است ۳۷ میلیون واحد دامی مجاز در مراتع کشور تعلیف می نمایند و طی امسال ۹.۲ میلیون تن علوفه به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به نرخ تعرفه رسمی در مراتع تولید شده است.