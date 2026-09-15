باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدیمقدم - مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری ایران فارما گفت: مسیرهای تامین مواد اولیه و اقلام دارویی و همچنین هزینه حمل و نقل به دلیل محاصره دریایی افزایش پیدا میکند.
به گفته وی، بودجه ارز ترجیحی سازمان غذا و دارو از ۳/۵ به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. ۹۰۰ میلیون دلار کمتر از سال گذشته ارز ترجیحی خواهیم داشت.
پیرصالحی تصریح کرد: در سال گذشته ۱/۵ میلیارد دلار ارز غیر ترجیحی از ۲۸۵۰۰ به حدود ۱۷۰ هزار تومان رسیده و همین عوامل سبب افزایش قیمت دارو خواهد شد.
وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه باید اختلاف ارزها و مابه التفاوت قیمتها را در نظر بگیرد و اکنون افزایش حمایتها توسط بیمهها پذیرفته شده است. با افزایش قیمت دارو، بدهی صندوقهای بیمه گر به صنعت سلامت افزایش پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: دشمن از تمام ابزارها استفاده کرده تا دارو را به عنوان یک بحران در کشور معرفی کند.