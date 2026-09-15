باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - عماد رفیعی مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با انتقاد از نبود تنظیمگری مناسب در حوزه واردات خودرو، گفت: واردات خودرو لزوماً به معنای ورود خودروهای کممصرف نیست و در حال حاضر برخی خودروهای وارداتی و مونتاژی تا ۱۶ و ۱۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بنزین مصرف میکنند.
وی اظهار کرد: در حوزه واردات خودرو از نظر ما هنوز تنظیمگری مناسبی در کشور صورت نگرفته است و اینگونه نیست که عمده خودروهای وارداتی، خودروهای کممصرف باشند.
وی افزود: در حال حاضر شاهد ورود و عرضه خودروهای وارداتی و مونتاژی هستیم که بعضاً مصرف سوخت آنها به ۱۶ تا ۱۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر میرسد؛ بهویژه خودروهایی که حجم موتور و وزن بیشتری دارند.
مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی خطوط تولید خودرو در کشور، تصریح کرد: تأکید جدی ما به خودروسازان داخلی این است که نسبت به بهروزرسانی موتور خودروها و ارتقای فناوری تولید اقدام کنند.
رفیعی ادامه داد: در برخی موارد خودروهایی در نسلهای قبلی تولید شدهاند که مصرف سوخت پایینتری نسبت به نسلهای بعدی خود داشتهاند و این مسئله نشان میدهد که در مسیر بهینهسازی مصرف سوخت، باید توجه بیشتری به فناوری موتور و خطوط تولید خودرو شود.
وی با اشاره به ضرورت حرکت صنعت خودروی کشور به سمت فناوریهای جدید گفت: امیدواریم خودروسازان نسبت به بهینهسازی خطوط تولید خود اقدام کنند و در نهایت به سمت تولید خودروهای ترکیبی، هیبریدی و برقی حرکت کنیم.
مدیر امور مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، حرکت به سمت خودروهای هیبریدی و برقی در حال گسترش است و استفاده از این خودروها میتواند کاهش قابل توجهی در مصرف سوخت ایجاد کند.
رفیعی تأکید کرد: با توجه به تفاوت قابل توجه مصرف انرژی میان خودروهای برقی و خودروهای بنزینی، توسعه خودروهای کممصرف و برقی میتواند نقش مهمی در مدیریت مصرف سوخت کشور داشته باشد.