باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نواب قائدی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس نیز در این مراسم گفت: پست موقت ۶۶ کیلوولت گویم پس از آسیب‌دیدن ایستگاه در جریان جنگ رمضان، در مدت ۴۰ روز احداث و وارد مدار شد.

او ظرفیت این پست را ۱۵ مگاولت‌آمپر اعلام کرد و افزود: برای اجرای این پروژه ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده است.

به گفته قائدی، این پروژه با هدف بازسازی ایستگاه آسیب‌دیده گویم، تأمین بار مشترکان شرکت توزیع نیروی برق و رفع پرباری ایستگاه‌های خان‌زنیان و بیضا اجرا شده است.

او گفت: در زمان آسیب‌دیدن ایستگاه، با انجام مانور شبکه و انتقال بار به ایستگاه‌های مجاور، برق مشترکان بدون ایجاد خاموشی گسترده تأمین شد.

قائدی تعداد مشترکان بهره‌مند از این ایستگاه را حدود پنج هزار مشترک اعلام کرد و افزود: این اقدام با همکاری نیرو‌های شرکت برق منطقه‌ای فارس، شرکت توزیع نیروی برق شیراز و پیمانکاران انجام شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس همچنین از آغاز عملیات اجرایی احداث پست دائم ۶۶ کیلوولت گویم خبر داد و گفت: این پست با ظرفیت ۲×۴۰ مگاولت‌آمپر و سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان احداث می‌شود.

او گفت: تأمین برق متقاضیان منطقه، تعدیل بار ایستگاه‌های موجود، بهبود ولتاژ و افزایش پایداری شبکه از اهداف احداث پست دائم گویم است.

قائدی همچنین از بهره‌برداری پنج طرح توسعه و پایداری شبکه برق در شیراز خبر داد که مجموع سرمایه‌گذاری آنها دو هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان است.

حسینعلی امیری استاندار فارس نیز در این مراسم، بازگشت سریع پست گویم به مدار را فراتر از بهره‌برداری از یک پست برق دانست و گفت: این پروژه نمادی از اراده و توان صنعت برق برای حفظ زیرساخت‌های حیاتی در شرایط بحرانی است.

او افزود: در جریان جنگ ۱۲روزه، تأسیسات آب و برق از اهداف دشمن بودند، اما کارکنان صنعت برق با وجود آگاهی از این موضوع، در محل کار خود حضور یافتند و برای حفظ پایداری شبکه تلاش کردند.

امیری با تأکید بر اینکه «امروز جنگ، جنگ اراده‌هاست»، ادامه داد: با وجود آسیب‌دیدن پست گویم، مردم استان با مشکل گسترده در تأمین برق مواجه نشدند و این موضوع نتیجه مدیریت و عملکرد نیرو‌های صنعت برق در استان بود.

استاندار فارس گفت: پایداری شبکه برق و آب در جریان جنگ موجب شد مردم و صنایع استان آثار مستقیم جنگ را کمتر احساس کنند.

امیری همچنین از نام‌گذاری ایستگاه ۴۰۰ کیلوولت مجاور آرامگاه شهید محمدباقر محمدی به نام این شهید خبر داد.

عباس علی‌آبادی وزیر نیرو هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدباقر محمدی، که در جریان حمله به پست برق گویم به شهادت رسید، اظهار کرد: دشمن بداند صنعت برق ایران از پایدارترین و قدرتمندترین صنایع کشور است و حتی اگر مسیر واردات تجهیزات نیز بسته شود، این صنعت با تکیه بر توان داخلی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

او با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های صنعت برق در جریان جنگ اخیر افزود: مراکز فنی صنعت برق در نقاط مختلف کشور مورد اصابت قرار گرفت، اما نیرو‌های این صنعت بلافاصله برای رفع آسیب‌ها وارد عمل شدند و بخش عمده این زیرساخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان احیا و به مدار بازگشت.

وزیر نیرو با اشاره به عملکرد کارکنان صنعت برق در شرایط جنگی گفت: کارکنان این صنعت در نقاط آسیب‌دیده حضور یافتند تا شبکه پایدار بماند و چراغ خانه‌های مردم خاموش نشود.

علی‌آبادی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فارس در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: این استان تا پایان امسال می‌تواند به حدود یک‌هزار مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی دست یابد و توسعه این ظرفیت در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

او، فارس را دارای ظرفیت تبدیل‌شدن به هاب تأمین انرژی خورشیدی در منطقه دانست و بر استفاده از سرمایه‌های مردم برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

پست ۶۶ کیلوولت سراج با ظرفیت ۳۰ مگاولت‌آمپر و اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان، افزایش ظرفیت خط ۲۳۰ کیلوولت صدرا ـ ملک‌مکان به طول ۲۶ کیلومتر با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان، تعویض تابلو‌های حفاظت و کنترل خط و ترانس در ایستگاه امیرکبیر با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان و تهیه و تعویض ۲۵ دستگاه فیدر ۲۰ کیلوولت کلیدخانه ایستگاه شهروز شهر با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان، از جمله این طرح‌ها هستند.

پست سراج با هدف تعدیل بار ایستگاه امیرکبیر و افزایش پایداری شبکه در مناطق سراج، خیابان پاییز، زاگرس، بلوار امیرکبیر و میانرود اجرا شده است.

افزایش ظرفیت خط صدرا ـ ملک‌مکان نیز با هدف رفع پرباری خط موجود و افزایش پایداری شبکه انتقال در محدوده شیراز، صدرا و مرودشت انجام شده است.

در پایان این مراسم، از خانواده شهید محمدباقر محمدی که در زمان حمله به پست برق گویم در محل کار خود حضور داشت و به شهادت رسید، تقدیر شد.

وزیر نیرو در این سفر دو روزه، علاوه بر افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های صنعت آب و برق، مسائل و نیاز‌های زیرساختی شهرستان‌های مختلف فارس را نیز بررسی می‌کند. بررسی وضعیت تأمین آب و برق، بازدید از طرح‌های در دست اجرا و پیگیری روند پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار استان از محور‌های این سفر است.

همچنین نشست با مسئولان محلی و مدیران صنعت آب و برق فارس برای بررسی مشکلات و تصمیم‌گیری درباره طرح‌های مورد نیاز استان پیش‌بینی شده است.