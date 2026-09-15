رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با وزیر امور خارجه کشورمان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، پیش از ظهر امروز، سه‌شنبه ۲۴ شهریور، با حضور در وزارت خارجه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

برچسب ها: عراقچی ، عراق
خبرهای مرتبط
عراقچی: دستور کار نشست عمان، بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است
دیدار وزرای امور خارجه ایران و مصر در حاشیه اجلاس بریکس
سفر رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق به تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۲۴ شهریور
با دریافت شهریه‌های بسیار سنگین در مدارس شمال شهر تهران باید برخورد شود/ آموزش‌وپرورش جلوی بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل را بگیرد
اگر تنگه‌های هرمز و باب‌المندب بسته شوند؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفتهMQ1 ️در غرب تنگه هرمز
مهاجرانی: تمام ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین تولید داخل در اختیار مردم قرار می‌گیرد/ توسعه جایگاه‌های LPG و CNG در دستور کار دولت
سرلشکر رضایی: تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
سردار موسوی: شکوه بعثت در خیابان‌ها با اتحاد حفظ شود
با استمرار حضور آگاهانه در سایه وحدت طعم شکست را در کام دشمنان ماندگار خواهیم کرد
دیدار رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با وزیر امور خارجه
آخرین اخبار
دیدار رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با وزیر امور خارجه
مهاجرانی: تمام ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین تولید داخل در اختیار مردم قرار می‌گیرد/ توسعه جایگاه‌های LPG و CNG در دستور کار دولت
با استمرار حضور آگاهانه در سایه وحدت طعم شکست را در کام دشمنان ماندگار خواهیم کرد
سردار موسوی: شکوه بعثت در خیابان‌ها با اتحاد حفظ شود
اگر تنگه‌های هرمز و باب‌المندب بسته شوند؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سرلشکر رضایی: تا زمانی که شروط ایران محقق نشود، هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفتهMQ1 ️در غرب تنگه هرمز
با دریافت شهریه‌های بسیار سنگین در مدارس شمال شهر تهران باید برخورد شود/ آموزش‌وپرورش جلوی بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل را بگیرد
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۲۴ شهریور
تاکید عراقچی بر حمایت کامل ایران از مقاومت لبنان علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی
سفر رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق به تهران
پزشکیان: با تمامیت‌خواهی برخی در منطقه برخورد می‌کنیم
سوپر نفتکش «الگایا» دربرخورد با مین دریایی منفجر شد/ تنگه هرمز در کنترل نیروی دریایی سپاه
عارف: مسیر‌های تجاری جایگزین فعال شده‌اند
سفیر ایران: ارزیابی تبعات توسعه‌ای تحولات هرمز بدون توجه به علل بحران ناقص خواهد بود
قائم‌پناه: جنگ با طبیعت، جنگ با آینده ایران است
رئیس‌جمهور: رقم کالابرگ قطعاً افزایش می‌یابد
فشار اقتصادی الزاماً ایران را به امتیازدهی وادار نخواهد کرد
عارف: قانون ملی توسعه هوش مصنوعی سریع اجرایی می‌شود
قائم‌پناه: جنگ‌طلب نیستیم اما دفاع از کشور را به خوبی بلدیم
هشدار نهاد مدیریت خلیج فارس به مجموعه‌های مرتبط با شناور‌های متخلف