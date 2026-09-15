\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627\u0641\u0644 \u0637\u0627\u0644\u0628\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u06cc\u0647 \u0645\u06cc\u0647\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0639\u0631\u0627\u0642\u060c \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0638\u0647\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632\u060c \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f4 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631\u060c \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0648\u0632\u0627\u0631\u062a \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0628\u0627 \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc\u060c \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647\u060c \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f.