شرکت اوپو به زودی از گوشی هوشمند رده بالای خود با نام Find X۱۰ Pro Max  رونمایی خواهد کرد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اوپو در تدارک عرضه گوشی هوشمند جدیدی است که به فناوری‌ها و دوربین‌های پیشرفته مجهز شده و برای رقابت با بهترین گوشی‌های اندرویدی موجود در بازار طراحی شده است.

بر اساس اطلاعات فاش‌شده، مدل Find X۱۰ Pro Max دارای بدنه‌ای مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (با استاندارد IP۶۸/IP۶۹) است که توسط فریمی آلومینیومی و لایه‌ای از شیشه Gorilla Glass Victus ۲ (مقاوم در برابر ضربه و خط و خش) محافظت می‌شود.

مجموعه دوربین اصلی این دستگاه شامل سه لنز ۲۰۰ مگاپیکسلی است، در حالی که دوربین سلفی از وضوح ۵۰ مگاپیکسلی بهره می‌برد و از ضبط ویدیوی ۴K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی می‌کند.

این دستگاه به نمایشگر ۶.۸۲ اینچی LTPO AMOLED با وضوح ۲۷۷۲ در ۱۲۷۲ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریبی ۴۴۷ پیکسل در هر اینچ (ppi) مجهز شده و از فناوری‌های Dolby Vision و HDR Vivid نیز پشتیبانی می‌کند.

این گوشی با سیستم‌عامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری ColorOS ۱۷ عرضه می‌شود و گزینه‌هایی شامل ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم و حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت را ارائه می‌دهد.

از دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به بلوتوث نسخه ۶.۰، درگاه USB Type-C ۳.۲، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، پشتیبانی از نانو سیم‌کارت و eSIM برای اتصال شبکه، NFC و باتری بزرگ ۸۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با قابلیت شارژ سریع ۸۰ واتی اشاره کرد.

منبع: gsmarena

برچسب ها: اوپو ، گوشی اندروید ، میان رده ، رده بالا
خبرهای مرتبط
انتشار طراحی یک گوشی دیگر از اوپو با مکانیزم کشویی +تصاویر
جدیدترین محصولات اوپو با دوربین‌های منحصر به فرد رونمایی شدند +تصاویر
اوپو از میان‌رده جدید خود رونمایی کرد +تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تامین اقلام دارویی علی‌رغم محاصره دریایی
آئین نامه رفتاری جدید مایکروسافت برای هوش مصنوعی خود
پرتاب موشک «وگا-سی» و استقرار دو ماهواره اروپایی پایش محیط‌زیست در فضا
پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مسیر عبور از بی‌سامانی به نظام‌مندی در سلامت است
آخرین اخبار
پزشکی خانواده و نظام ارجاع، مسیر عبور از بی‌سامانی به نظام‌مندی در سلامت است
تامین اقلام دارویی علی‌رغم محاصره دریایی
آئین نامه رفتاری جدید مایکروسافت برای هوش مصنوعی خود
پرتاب موشک «وگا-سی» و استقرار دو ماهواره اروپایی پایش محیط‌زیست در فضا
خاصیت انگور برای محافظت از نورون‌ها و مقابله با پارکینسون
افشای اطلاعاتی از رقیب احتمالی گوگل برای مک‌بوک اپل
توسعه ربات‌هایی برای انجام مأموریت در سطح ماه
یک ماده غذایی کم‌کالری برای افزایش احساس سیری و بهبود گوارش
 تجهیز مدارس تهران با ۷۲ هزار بسته ورزشی و ۱۰۰۰ اتاق بهداشت
آمادگی اوپو برای عرضه گوشی هوشمند رده‌بالای خود
عدم کمبود دارو‌های حیاتی و ضروری در کشور
اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در ۲۰۰ مدرسه
علائمی دهانی که ممکن است نشان‌دهنده بیماری‌های جدی باشند
کشف هشت کهکشان با سیاه‌چاله‌هایی با جرم فوق‌العاده زیاد
ابرچالش‌های کشور از جنس علوم انسانی است، نه فنی‌مهندسی
عدم تزریق داروی ضد ویروسی برای سویه جدید کرونا
مذاکره اورژانس با سازمان استخدامی برای اخذ مجوز جذب ۵ هزار نفر
امروز؛ آخرین فرصت ثبت‌نام کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۵