شرکت اوپو به زودی از گوشی هوشمند رده بالای خود با نام Find X۱۰ Pro Max  رونمایی خواهد کرد.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اوپو در تدارک عرضه گوشی هوشمند جدیدی است که به فناوریها و دوربینهای پیشرفته مجهز شده و برای رقابت با بهترین گوشیهای اندرویدی موجود در بازار طراحی شده است.
بر اساس اطلاعات فاششده، مدل Find X۱۰ Pro Max دارای بدنهای مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (با استاندارد IP۶۸/IP۶۹) است که توسط فریمی آلومینیومی و لایهای از شیشه Gorilla Glass Victus ۲ (مقاوم در برابر ضربه و خط و خش) محافظت میشود.
مجموعه دوربین اصلی این دستگاه شامل سه لنز ۲۰۰ مگاپیکسلی است، در حالی که دوربین سلفی از وضوح ۵۰ مگاپیکسلی بهره میبرد و از ضبط ویدیوی ۴K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی میکند.
این دستگاه به نمایشگر ۶.۸۲ اینچی LTPO AMOLED با وضوح ۲۷۷۲ در ۱۲۷۲ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی تقریبی ۴۴۷ پیکسل در هر اینچ (ppi) مجهز شده و از فناوریهای Dolby Vision و HDR Vivid نیز پشتیبانی میکند.
این گوشی با سیستمعامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری ColorOS ۱۷ عرضه میشود و گزینههایی شامل ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت رم و حافظه داخلی از ۲۵۶ گیگابایت تا ۱ ترابایت را ارائه میدهد.
از دیگر ویژگیهای آن میتوان به بلوتوث نسخه ۶.۰، درگاه USB Type-C ۳.۲، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر، پشتیبانی از نانو سیمکارت و eSIM برای اتصال شبکه، NFC و باتری بزرگ ۸۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با قابلیت شارژ سریع ۸۰ واتی اشاره کرد.
منبع: gsmarena