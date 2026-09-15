باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شرکت هلندی «پرو ریل» (ProRail)، متولی زیرساخت‌های ریلی این کشور، اعلام کرد که در پی قرار دادن اشیایی روی ریل‌ها، خدمات قطار در بخش‌های مرکزی و شمالی هلند در ساعات اوج تردد صبحگاهی روز سه‌شنبه، بر اثر خرابکاری احتمالی مختل شد.

پرو ریل در بیانیه‌ای اعلام کرد این اشیا موجب اختلال در بخش‌هایی از شبکه ریلی شدند و چندین گذرگاه هم‌سطح راه‌آهن را تحت تأثیر قرار دادند؛ موضوعی که به اختلال در تردد جاده‌ای نیز منجر شد.

این شرکت افزود کارکنان پرو ریل در حال جمع‌آوری اشیای قرار داده‌شده روی خطوط و تلاش برای بازگرداندن شرایط ایمن هستند.

پرو ریل اعلام نکرد که خدمات قطار‌ها چه زمانی ممکن است از سر گرفته شود.

منبع: رویترز