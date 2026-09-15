باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- علیرضا دبیر در مراسم رونمایی از کتاب «خوش‌نقش ۵۷» اظهار کرد: از نویسندگان و اهالی فرهنگ خواهش می‌کنم هر صنفی ادبیات و تجربه خودش را عرضه کند تا جامعه بیشتر با آن آشنا شود.

وی افزود: معتقدم نوشتن کتاب درباره شهدا و توفیق حضور در چنین برنامه‌هایی دست خود انسان نیست. اگر خود شهید نخواهد، این اتفاق رخ نمی‌دهد. شهدا حضور و اراده دارند و ما این موضوع را به‌خوبی احساس کرده‌ایم.

رئیس فدراسیون کشتی در ادامه درباره برخی حواشی ایجادشده پیرامون فدراسیون گفت: از روز اول گفتم که برخی حاشیه‌ها برای من ایجاد می‌کنند، اما من اهل باج دادن نیستم. مردم من را در این جایگاه قرار داده‌اند تا بدانند پول بیت‌المال را درست هزینه می‌کنم و به هیچ‌کس باج نمی‌دهم.

دبیر با اشاره به موضوع فعالیت اقتصادی فدراسیون کشتی تصریح کرد: این موضوع مربوط به اساسنامه‌ای است که پیش از دوره مدیریت من تصویب شده و در آن اجازه فعالیت اقتصادی برای فدراسیون وجود دارد. فدراسیون نزدیک سه تا چهار سال این موضوع را پیگیری کرده و برای اجرای آن تمام مجوزهای لازم را دنبال کرده است.

وی ادامه داد: هزینه‌های فدراسیون بسیار سنگین است و برای اعزام تیم‌ها، اردوها و مسابقات به منابع مالی نیاز داریم. امروز دو تیم ما عازم روسیه شده‌اند و حتی با وجود مشکلات مربوط به زمان رسیدن به وزن‌کشی، اجازه ندادیم این فرصت از جوانان گرفته شود.

رئیس فدراسیون کشتی با تأکید بر توجه به قهرمانان و پیشکسوتان گفت: در کشتی قهرمانان بزرگی داریم که حتی برای مسائل شخصی زندگی خود با مشکل مواجه هستند. وظیفه ماست که از سرمایه‌های کشتی و قهرمانان گذشته حمایت کنیم.

دبیر خاطرنشان کرد: کشتی متعلق به مردم است و وظیفه من به عنوان مسئول فدراسیون این است که این رشته را درست جلو ببرم. موضوع فعالیت‌های فدراسیون نیز شخصی یا خصوصی نیست و متعلق به مردم و کشور است.

وی در پایان گفت: باور من این است که غذای پاک و حلال روی جسم و روح ورزشکار اثر دارد. خودم مراقب این موضوع هستم و امیدوارم خداوند پرچم کشتی ایران را همچنان بالا نگه دارد.



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