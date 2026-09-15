باشگاه خبرنگاران جوان - علی لطیفی، معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در گفت‌وگوی زنده برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر با اشاره به روند چاپ و آماده‌سازی کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ گفت: امسال حدود ۹۳۶ عنوان کتاب درسی در حوزه‌های عمومی، متوسطه، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش و آموزش و پرورش استثنایی با مجموع تیراژ حدود ۱۶۴ میلیون جلد چاپ شده و اکنون بخش عمده کتاب‌ها آماده است و برخی تیراژهای تکمیلی در حال انجام است.

وی افزود: بیش از ۹۲ درصد کتاب‌های چاپ‌شده تاکنون در استان‌ها توزیع شده و این فرایند در چهار مرحله از چاپخانه به استان، از استان به منطقه، از منطقه به مدرسه و سپس تحویل به دانش‌آموز انجام می‌شود. با آغاز امکان تحویل کتاب از این هفته، برخی مدارس نیز فرایند تحویل کتاب‌های درسی به دانش‌آموزان را آغاز کرده‌اند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به وضعیت ثبت سفارش کتاب‌های درسی گفت: آمار ثبت سفارش نیز تقریباً در همین محدوده قرار دارد و حدود ۹۲ درصد دانش‌آموزان ثبت سفارش خود را انجام داده‌اند و حدود ۸ درصد باقی‌مانده عمدتاً مربوط به دانش‌آموزانی است که ثبت‌نام تحصیلی آنان در مدرسه هنوز قطعی نشده است.

لطیفی از خانواده‌ها خواست در فرصت باقی‌مانده، فرایند ثبت‌نام و مراحل مربوط به آن را در اسرع وقت نهایی و پس از قطعی‌شدن ثبت‌نام، نسبت به ثبت سفارش کتاب درسی اقدام کنند؛ چراکه تأخیر در ثبت سفارش می‌تواند در برخی موارد، تحویل کتاب را به تأخیر می‌اندازد.

وی با تأکید بر فعال‌بودن سامانه ثبت سفارش افزود: امکان اصلاح سفارش نیز برای دانش‌آموزانی که مدرسه خود را تغییر داده‌اند فراهم است و سامانه برای دریافت کتاب دانش‌آموزان همچنان باز خواهد بود. با این حال، خانواده‌ها باید توجه داشته باشند که تأخیر در ثبت سفارش عملاً به معنای تأخیر در تحویل کتاب خواهد بود.

سه محور مهم تغییر در کتاب‌های درسی و برنامه‌های درسی

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به تغییرات محتوایی کتاب‌های درسی اظهار کرد: تغییرات امسال را می‌توان در سه محور اصلی تشريح كرد؛ نخست، تغییرات مرتبط با تحولات و رویدادهای اخیر، دوم، تغییر در برنامه درسی دوره اول ابتدایی و سوم، به‌روزرسانی برنامه درسی رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش متناسب با نیازهای بازار کار.

لطیفی درباره محور نخست، گفت: با توجه به جنگ تحمیلی سوم، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، در آن دسته از کتاب‌هایی که امکان اعمال تغییرات محتوایی وجود داشت، بازنگری‌هایی انجام شد. از جمله درس «زنگ میناب» به کتاب هدیه‌های آسمان پايه ششم دوره ابتدایی اضافه شد، در یکی دیگر از پایه‌ها درسی درباره رهبر شهید افزوده شد و یک درس از تاریخ معاصر نیز به صورت کلی بازنگری و بازنویسی شد.

وی ادامه داد: کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم نیز تغییر اساسی کرد؛ چراکه احساس شد در شرایط جدید، دانش‌آموزان باید در زمینه دفاع ملی از کشور، فهم و مهارت‌های متفاوت و بیشتری به دست آورند. همچنین بخشی از طرح‌های پشت جلد کتاب‌های درسی با همکاری طراحان و هنرمندان کشور و با توجه به رویدادهای اخیر تغییر کرده است.

اجرای زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی در ۲۰۰ مدرسه

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، تغییر در برنامه درسی دوره اول ابتدایی را دومین محور تحول دانست و گفت: این طرح که از سال گذشته در هشت مدرسه به صورت محدود اجرا شد، امسال در ۲۰۰ مدرسه از سراسر کشور وارد مرحله الگوسازی می‌شود.

لطیفی با بیان اینکه تغییر کتاب درسی تنها بخشی از تحول بزرگ‌تر در برنامه درسی مدرسه‌ای است، توضیح داد: در برنامه درسی جدید، کل زمان مدرسه به دو بخش فعالیت‌های کلاسی و فعالیت‌های خارج از کلاس تقسیم شده و برای فعالیت‌های خارج از کلاس نیز رسمیت برنامه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این برنامه، دادن اختیار و انعطاف بیشتر به مدرسه است. قرار نیست همه جزئیات فعالیت‌ها در ستاد و مرکز تعیین شود؛ بلکه منطقه و مدرسه می‌توانند متناسب با چارچوب‌های تعیین‌شده، برای اجرای فعالیت‌های داخل یا خارج از مدرسه برنامه‌ریزی کنند.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در حوزه‌هایی همچون سلامت، فعالیت‌های پرورشی و فعالیت‌های تکمیلی آموزشی، مدرسه می‌تواند با توجه به نیازهای بومی و محلی خود فعالیت‌هایی را طراحی و اجرا کند. هدف این است که بخشی از آموزش ناظر به نیازها، اقتضائات بومی و محلی و علایق دانش‌آموزان باشد.

وی با اشاره به تجربه سال گذشته در اجرای محدود این برنامه گفت: آنچه سال گذشته در هشت مدرسه اجرا شد، با مشارکت حدود ۳۰۰ نفر از معلمان ابتدایی از سراسر کشور مورد ارزیابی و بازخوردگیری قرار گرفت و اصلاحات لازم بر اساس نظر معلمان خبره انجام شد. ما متعهد هستیم محتوایی که تولید می‌شود، بر اساس بازخورد معلمان و تجربه مدرسه بازبینی و اصلاح شود.

به‌روزرسانی ۸۰ رشته فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

لطیفی سومین محور تغییرات را مربوط به آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش عنوان کرد و گفت: این تغییرات متناسب با تحولات فناوری و نیازهای بازار کار و در راستای مهارت‌محوری مورد تأکید برنامه هفتم انجام شده است.

وی افزود: از سال گذشته فرایند به‌روزرسانی رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش آغاز شد و در سال گذشته ۳۹ رشته به‌روزرسانی و تغییر کرد. امسال نیز ۴۱ رشته به‌روزرسانی شده و ۳۷ کتاب به صورت جدید و از نو تألیف شده‌اند و ۳۷ کتاب دیگر نیز مورد بازنگری کلی قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به کتاب «هوش مصنوعی» که از سال گذشته وارد چرخه برنامه درسی هنرستان‌ها شده است، گفت: این کتاب متناسب با تحولات و تغییرات فناوری تدوین شده و هدف آن آشنایی هنرجویان با هوش مصنوعی و مهم‌ترین مهارت‌ها و فهم کلی مورد نیاز در این حوزه است.

توجه به نیاز بازار کار و اقتضائات بومی در برنامه‌های درسی

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش نیازهای بومی و بازار کار در تدوین برنامه‌های درسی گفت: در حوزه فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی، تغییرات بر اساس فناوری و نیاز بازار کار انجام شده است؛ چراکه رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی باید به گونه‌ای باشند که فارغ‌التحصیلان آنها امکان ورود به بازار کار را داشته باشند.

لطیفی افزود: در تدوین محتوا و برنامه‌های درسی این حوزه، از افرادی استفاده شده که خود در بازار و حوزه تخصصی مربوط فعالیت دارند و در مواردی که مشاغل مرتبط با یک بوم و موقعیت خاص هستند، نظرات فعالان همان حوزه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی درباره توجه به تنوع اقلیمی و بومی کشور در برنامه درسی دوره اول ابتدایی نیز گفت: با توجه به تنوع اقلیم و بوم در کشور، نمی‌توان همه نیازها و اقتضائات را از مرکز برای همه مناطق تأمین کرد؛ بنابراین مانند تجربه کشورهای پیشرو در حوزه آموزش، چارچوبی منعطف طراحی شده است تا استان‌ها، مناطق و مدارس بتوانند متناسب با نیاز و بوم خود و بر اساس آموزش‌های ارائه‌شده، فعالیت‌های مورد نیاز را طراحی و اجرا کنند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در پایان با قدردانی از همکاران این سازمان که با وجود مشکلات و سختی‌های موجود، فرایند چاپ، تألیف و اصلاح کتاب‌های درسی را به نتیجه رسانده‌اند، ابراز امیدواری کرد درصد باقی‌مانده دانش‌آموزان نیز در فرصت باقی‌مانده نسبت به تکمیل ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود اقدام کنند.