باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهرا خدابنده - قدرت‌الله بیک‌زاده، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد، در جریان بازدید میدانی از مزارع الگویی، کشت نباتات علوفه‌ای را رکنی اساسی در پایداری امنیت غذایی و حفظ استقلال تولید پروتئین دانست و اظهار داشت: مزارعی که امروز شاهد برداشت پربار از آنها هستیم، تجلی ورود ارقام متنوع، سازگار و پرمحصول ذرت علوفه‌ای به عرصه زراعت شهرستان است. بدون تردید اگر این برنامه‌ریزی هدفمند در تولید علوفه وجود نداشت، با توجه به نیاز مبرم جامعهٔ دامداری شهرستان، ناگزیر به وابستگی و واردات علوفه از خارج منطقه می‌شدیم که این امر هزینه‌های گزافی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کرد.

وی با ارائه آمار جامع از وضعیت زراعت این محصول استراتژیک در شهرستان تشریح کرد: خوشبختانه در سال زراعی جاری، مساحتی بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی مستعد شهرستان شهرکرد به زیر کشت ارقام مختلف ذرت علوفه‌ای رفته است. پایش‌های فنی و کیل‌گیری‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که میانگین عملکرد در مزارع منطقه به حدود ۶۵ تن در هکتار می‌رسد که بر این اساس، برداشت رقمی افزون بر ۱۴۰ هزار تن علوفهٔ مرغوب سیلو‌شده در سطح شهرستان محقق شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد به زنجیرهٔ ارزش و نحوه توزیع محصول اشاره کرد و افزود: اولویت نخست ما در توزیع این محصول، تأمین نیاز تغذیه‌ای واحد‌های تولیدی درون‌شهرستانی است؛ از همین رو، بخش اعظم ذرت علوفه‌ای برداشتی به‌صورت مستقیم در مجتمع‌های دامداری صنعتی، نیمه‌صنعتی و واحد‌های سنتی شهرستان جهت تعلیف دام و غنی‌سازی جیره غذایی مصرف می‌شود.

بیک‌زاده در پایان با اشاره به سرریز مثبت تولید و نقش اثرگذار شهرستان در پویایی منطقه‌ای تصریح کرد: با تدابیر اتخاذشده در حوزه ترویج و مدیریت تغذیه گیاهی، توان تولیدی شهرستان فراتر از مصارف بومی تثبیت شده به‌طوری‌که مازاد علوفه تولیدی با هماهنگی‌های لازم به استان‌های همجوار، به‌ویژه قطب‌های دامپروری استان اصفهان، ارسال می‌گردد که این زنجیره دادوستد علاوه بر ارزش‌آفرینی اقتصادی برای کشاورزان، سهم بسزایی در تعادل‌بخشی به بازار علوفه منطقه مرکزی کشور دارد.