باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای گذشته پنج نیروگاه خورشیدی این گروه با مجموع ظرفیت ۱۲۰ مگاوات، با حضور استانداران تهران و همدان و جمعی از مقامات محلی افتتاح شدند.

این نیروگاه‌ها شامل ورامین ۲ با ظرفیت ۶ مگاوات، ورامین ۱ با ۱۲ مگاوات، ملارد با ۱۲ مگاوات، همدان با ۷۰ مگاوات و شهرری ۳ با ظرفیت ۲۰ مگاوات هستند که مجموع ظرفیت آن‌ها به ۱۲۰ مگاوات می‌رسد.

این میزان ظرفیت، بخشی از ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی است که گروه انرژی پاسارگاد تاکنون احداث و به بهره‌برداری رسانده است. بخشی از این نیروگاه‌ها تاکنون به‌صورت رسمی افتتاح شده‌اند و بخشی دیگر نیز آماده افتتاح هستند.

در این میان، نیروگاه خورشیدی ورامین ۲ با ظرفیت ۶ مگاوات، رکوردی قابل توجه در سرعت احداث نیروگاه به ثبت رسانده است؛ به‌گونه‌ای که عملیات ساخت این نیروگاه تنها در ۱۰ روز انجام و نیروگاه وارد مدار بهره‌برداری شد.

پیش از این نیز نیروگاه ۷۲ مگاواتی اسفراین با حضور وزیر نیرو و نیروگاه ۶ مگاواتی شهرری ۲ با حضور معاون رییس جمهور افتتاح شده بود که بخشی از ظرفیت ۳۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر گروه انرژی پاسارگاد محسوب می‌شود.