باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس آخرین آمار از جمع بندی استان ها، میزان دقیق خسارات به لحاظ کمی و کیفی ۹ تا ۱۰ میلیون تن محصولات کشاورزی با ارزش ۳۵۰ همت خسارت وارد شده است.

به گفته وی، با استمرار وضعیت قطعی برق ها بدلیل ناترازی انرژی، تامین برق کشاورزی کشور تابعی از توانمندی کشور در تولید حامل های انرژی است، اما تا زمانیکه این ناترازی استمرار دارد، بخش کشاورزی تحت تاثیر قرار می گیرد.

هدایتی ادامه داد: بحث احداث نیروگاه های خورشیدی مجاورت چاه های کشاورزی و طرح های بهینه سازی منصوبات چاه های کشاورزی در دستور کار است که اجرای طرح بهینه سازی با همکاری بخش خصوصی در دستور کار است، راه حلی مناسب برای کاهش وابستگی تولیدات کشاورزی به ناترازی برق است که با اتخاذ راهکارها در این خصوص باید حمایت های خود را از طریق کاهش قطعی برق چاه ها اعمال می کنند.

مدیر کل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه اوج نیاز آبی گیاه و محصولات در فصل تابستان همزمان با قطعی برق در حال جمع بندی آمار نهایی اثرات سو این‌ موضوع بر کمیت و کیفیت محصولات هستیم و از طرفی اثرات سو برای تجهیزات و منصوبات بیش از قبل خواهد بود که با پایان پیک گرما بررسی های لازم در این خصوص انجام خواهد شد.