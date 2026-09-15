رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی گفت: تامین اقلام دارویی علی رغم محاصره دریایی توسط صنعت دارو در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی در نشست خبری ایران فارما گفت: در نمایشگاه ایران فارما، ۶۸۱ شرکت صنعت دارویی حضور دارند. در این دوره ۳۰۱ شرکت خارجی حضور داشته که به دلیل مسائل پروازها نمایندگان خود را فرستاده داده‌اند.

عبده زاده تصریح کرد: این نمایشگاه تنها محل حضور شرکت‌های بزرگ نبوده بلکه فضا به شرکت‌های کوچک برای رشد داده می‌شود.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات کمبود دارویی موضوع واردات مواد اولیه دارویی از یک کشور منطقه‌ای است که هنوز مشکل محاصره دریایی برای حمل و نقل دارویی بر طرف نشده است.

وی تاکید کرد: مردم نیازمند یک آرامش در حوزه تامین دارو هستند و صنعت دارو تمام تلاش خود را در این خصوص می‌کنند.

وی ادامه داد: همدلی خاصی در صنعت دارویی از تولید تا تامین اقلام دارویی وجود دارد و شرکت‌های دانش بنیان  نیز در راستای تامین دارو تلاش‌های خوبی انجام داده‌اند.

وی افزود: تمام تلاش سندیکای دارویی در اجرای تعهدات در خصوص تامین داروی مورد نیاز بازار کشور است.

در ادامه نشست خبری خیرآبادی عضو سندیکا گفت: در حال حاضر ۷۰ همت توسط سازمان برنامه و بودجه باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

به گفته وی، در حال حاضر صندوق‌های بیمهگر ۸۰ همت بدهی سال‌های گذشته را دارند.  

خیر آبادی تاکید کرد: امروزه به جای فشار بر صنعت بیمه به صنعت دارویی فشار وارد می‌شود.  

به گفته محمدرضا محسنی، تولید دارو یکی از مسائل مهم در هر کشوری است. کمبود نقدینگی تولید را دچار مشکلاتی خواهد کرد.

محسنی تاکید کرد: افزایش قیمت دارو کمبود نقدینگی را بر طرف نمی‌کند. بیمه باید حمایت خود را بیشتر کرده تا افزایش قیمت از جیب بیماران پرداخت نشود.

برچسب ها: کمبود دارو ، ارز دارو
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