مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از انهدام ۴ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز و کشف ۶۱ ماینر با توان مصرفی ۱۸۵ کیلووات خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از کشف ۶۱ دستگاه ماینر غیرمجاز با مجموع توان مصرفی ۱۸۵ کیلووات در شهرستان شیراز خبر داد و گفت: در یکی از مهم‌ترین موارد، ۳۸ دستگاه ماینر با استفاده غیرمجاز از برق موتورآب یک واحد کشاورزی و با بهره‌گیری از اینترنت استارلینک شناسایی و جمع‌آوری شد.

او با اشاره به کشف این دستگاه‌ها اظهار کرد: در جریان اقدامات نظارتی و بازرسی‌های انجام‌شده در شهرستان شیراز، چهار محل استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی شد که در مجموع ۶۱ دستگاه ماینر با توان مصرفی ۱۸۵ کیلووات در این اماکن فعال بودند.

خسروی افزود: مهم‌ترین مورد مربوط به کشف ۳۸ دستگاه ماینر S۱۹jpro با توان مصرفی ۱۱۵ کیلووات در یک واحد کشاورزی و موتورآب است که به‌صورت غیرمجاز و پیش از کنتور از شبکه برق استفاده می‌کرد. این تجهیزات در اتاقک نگهبانی محل اختفا شده بود و برای تأمین ارتباط اینترنتی آنها از استارلینک استفاده می‌شد و سیستم خنک‌سازی نیز با استفاده از فن و کولر انجام می‌شگرفت.

او با تأکید بر اهمیت این کشف گفت: سوءاستفاده از پروانه و زیرساخت‌های برق بخش کشاورزی برای استخراج رمزارز غیرمجاز، علاوه بر تحمیل بار قابل توجه به شبکه، تضییع حقوق سایر مشترکان و مصرف‌کنندگان واقعی این بخش است و باید با جدیت با چنین مواردی برخورد شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: در سه مورد دیگر نیز ۱۳ دستگاه ماینر M۵۰ در یک منزل مسکونی با توان مصرفی ۴۰ کیلووات، ۵ دستگاه ماینر M۵۰ و M۳۰s در یک مغازه تجاری با توان مصرفی ۱۵ کیلووات و ۵ دستگاه ماینر M۳۰s+ در یک منزل مسکونی دیگر با توان مصرفی ۱۵ کیلووات کشف شد. در مجموع، هر چهار محل دارای انشعاب غیرمجاز پیش از کنتور بودند.

او با بیان اینکه این تجهیزات در محل‌هایی از جمله اتاقک نگهبانی، سایلنت‌باکس، اتاقک انباری و کمد منزل مسکونی مخفی شده بودند، گفت: برق غیرمجاز این مراکز قطع و تمامی دستگاه‌های کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به پلیس مبارزه با کالای قاچاق تحویل شده است.

خسروی با اشاره به نقش همکاری نهاد‌های مسئول در شناسایی این مراکز، خاطرنشان کرد: یکی از موارد کشف‌شده با همکاری و شناسایی سپاه و سایر موارد از طریق بازرسی و پایش میدانی شناسایی شده است و استمرار این همکاری‌ها می‌تواند در شناسایی سریع‌تر مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز مؤثر باشد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با تأکید بر نقش مهم مشارکت شهروندان در شناسایی و جمع‌آوری ماینر‌های غیرمجاز گفت: از مردم شریف شیراز و شهرستان‌های تحت پوشش درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق راه‌های ارتباطی شرکت توزیع نیروی برق شیراز اطلاع دهند. فعالیت ماینر‌های غیرمجاز علاوه بر تحمیل مصرف سنگین و غیرمتعارف به شبکه، می‌تواند موجب فشار بر تجهیزات و افزایش احتمال بروز اختلال در تأمین برق شود؛ بنابراین همکاری مردم در معرفی این مراکز، گامی مؤثر در صیانت از شبکه برق و کمک به تأمین برق پایدار برای همه مشترکان است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده و انعکاس وسیع سوءاستفاده از پروانه‌های کشاورزی برای استخراج رمزارز تأکید کرد و گفت: استفاده از برق اختصاص‌یافته به چاه‌های آب و واحد‌های کشاورزی برای فعالیت‌های غیرمجاز، اقدامی خارج از چارچوب مصرف تعیین‌شده است و لازم است موضوع استفاده غیرمجاز از ظرفیت‌ها و مجوز‌های بخش کشاورزی برای استخراج رمزارز به‌صورت جدی برای افکار عمومی و بهره‌برداران این بخش تبیین شود.

او همچنین با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی ملی در خصوص کشف مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز در واحد‌های صنعتی و کشاورزی اظهار کرد: مزارع صنعتی و کشاورزی باید در کانون اطلاع‌رسانی و پایش قرار گیرند و موارد سوءاستفاده از انشعاب‌ها و مجوز‌های این بخش، با هدف صیانت از شبکه برق و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان، به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.

خسروی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را از طریق مسیر‌های اعلام‌شده به صنعت برق اطلاع دهند تا با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول، از مصرف غیرمجاز برق و آسیب به شبکه جلوگیری شود.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز