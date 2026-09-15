۱۱۰۰ تن سیمان از مسیر ریلی دورود به افغانستان صادر شد

باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد انصاری روز سه شنبه اظهار کرد: این محموله صادراتی شامل ۲۰ واگن سیمان پاکتی به وزن یکهزار و ۱۲۰ تن است که از کارخانه سیمان دورود بارگیری و از طریق شبکه ریلی به مقصد افغانستان ارسال شد.
وی افزود: انتقال کالاهای صادراتی از طریق ریلی گامی مهم در راستای تقویت زیرساختهای حملونقل، افزایش سهم راهآهن در جابجایی بار و حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به شمار میرود.
انصاری با اشاره به ظرفیتهای موجود در شبکه ریلی استان ادامه داد: حمل این محموله نشاندهنده توانمندی شبکه ریلی منطقه برای جابجایی بارهای صادراتی و پاسخگویی به نیاز تولیدکنندگان و صاحبان کالا در مسیرهای داخلی و بینالمللی است.
وی کاهش هزینههای حمل، افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و کاهش تردد خودروهای سنگین در جادهها را از مهمترین مزایای حملونقل ریلی برشمرد و گفت: استفاده بیشتر از ظرفیت راهآهن در صادرات میتواند علاوه بر کاهش فشار بر شبکه جادهای، به افزایش رقابتپذیری محصولات تولیدی و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.
انصاری با تاکید بر ضرورت توسعه حمل بار ریلی افزود: استمرار و افزایش این نوع حملونقل، نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، واحدهای تولیدی، بخش خصوصی و سایر ذینفعان است و راهآهن لرستان آمادگی دارد با استفاده از ظرفیتهای موجود، سهم حمل بار ریلی را افزایش دهد.
مدیرکل راهآهن لرستان ابراز امیدواری کرد با تداوم ارسال محمولههای صادراتی از طریق شبکه ریلی، ظرفیتهای موجود در این بخش بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد و مسیر ریلی استان به یکی از مبادی فعال و اثرگذار در جابهجایی کالا و توسعه صادرات کشور تبدیل شود.
منبع: راه آهن لرستان