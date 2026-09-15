استمرار نظارت بر کیفیت نان در رشت / نانوایی های متخلف پلمب می شوند

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای استمرار نظارت بر عملکرد واحدهای نانوایی و رسیدگی به مطالبات مردمی، جمعی از اعضای کارگروه آرد و نان شهرستان رشت به محوریت معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رشت، امروز سهشنبه ۲۴ شهریورماه از تعدادی از نانواییهای شهر خشکبیجار بازدید کردند.
در این بازدید، عملکرد واحدهای نانوایی از نظر کیفیت نان، رعایت مسائل بهداشتی، وزن چانه، نحوه خدماترسانی، برخورد با مردم و رعایت ضوابط فعالیت مورد بررسی قرار گرفت.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رشت در حاشیه این بازدید، اظهار کرد: نظارت بر نانواییها محدود به مرکز شهرستان نیست و همه مردم در نقاط مختلف شهرستان از حقوق یکسان برخوردار هستند؛ بنابراین وظیفه داریم با حضور در بخشهای مختلف، دغدغههای مردم در این حوزه را بررسی و پیگیری کنیم.
وی افزود: در جریان بازدید امروز، یک واحد نانوایی به دلیل رعایت نکردن مسائل بهداشتی، کیفیت نامطلوب نان و همچنین شکایتهای مردمی، با تصمیم کارگروه آرد و نان شهرستان رشت پلمب شد و دو واحد دیگر نیز به دلیل تخلفات مشاهدهشده، مشمول جریمه شدند.
تهیدست با اشاره به سیاست مدیریت شهرستان در حوزه آرد و نان تصریح کرد: همانطور که با واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت میگیرد، از نانواییهایی که عملکرد مطلوب دارند، کیفیت نان را رعایت میکنند و موجب رضایتمندی مردم میشوند نیز حمایت و تقدیر خواهد شد.
وی ادامه داد: در روزهای گذشته نیز در راستای همین رویکرد، از تعدادی از نانواییهای نمونه شهرستان رشت تجلیل شد و این مسیر در بخشهای مختلف شهرستان ادامه خواهد داشت.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری رشت، خاطرنشان کرد: آرد واحدهای نانوایی که به دلیل تخلف پلمب میشوند، برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای مردم منطقه، در اختیار نانواییهایی قرار خواهد گرفت که عملکرد مناسبتری دارند تا شهروندان همچنان بتوانند از نان باکیفیت و خدمات مطلوب بهرهمند شوند.
وی با تأکید بر ادامهدار بودن روند نظارتها، اظهار کرد: بازرسی از واحدهای نانوایی و بررسی کیفیت خدماترسانی، تا زمانی که شرایط مطلوبتری در این حوزه ایجاد شود، به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
تهیدست با اشاره به اهمیت حمایت دولت از حوزه آرد و نان، گفت: با توجه به یارانهای که دولت برای تأمین آرد پرداخت میکند، نظارت بر نحوه فعالیت واحدهای نانوایی و صیانت از حقوق مردم یک ضرورت است و با تاکید فرماندار رشت، مجموعه شهرستان با جدیت این موضوع را دنبال خواهد کرد.
منبع: روابط عمومی