باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جوانمردی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، با اشاره به آغاز طرح فروش فوق‌العاده پاییزه همزمان با بازگشایی مدارس اظهار کرد: این طرح با همکاری اتاق اصناف مرکز استان فارس، اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز و واحد‌های صنفی تحت پوشش این اتحادیه‌ها با هدف تأمین مایحتاج خانواده‌ها و عرضه کالا‌های مورد نیاز بازگشایی مدارس با تخفیفات ویژه در حال اجراست.

او افزود: نمایشگاه‌های فروش فوق‌العاده در شهر شیراز از ابتدای شهریورماه در سه مکان باغ جنت، باغ ملی و پارک آزادی برپا شده و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت؛ همچنین نمایشگاه فروش فوق‌العاده در پارک ملاصدرا شهر صدرا نیز از ۲۳ شهریورماه آغاز شده و تا پایان شهریورماه پذیرای شهروندان خواهد بود.

جوانمردی ادامه داد: در این نمایشگاه‌ها، عرضه کالا‌هایی همچون لوازم‌التحریر، کیف، کفش و سایر اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان با تخفیفات ویژه در دستور کار قرار گرفته است تا خانواده‌ها بتوانند در آستانه سال تحصیلی جدید، کالا‌های مورد نیاز خود را با قیمت مناسب‌تر تهیه کنند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان گفت: نظارت بر نحوه عرضه کالا و رعایت قیمت‌های مصوب و تخفیفات اعلام‌شده در این طرح با جدیت دنبال می‌شود و از شهروندان نیز درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را برای رسیدگی با مدیریت نظارت و بازرسی اتاق اصناف مرکز استان فارس در میان بگذارند.

او خاطرنشان کرد: همشهریان می‌توانند موارد تخلف را از طریق شماره ۳۲۳۴۴۰۰۰ به مدیریت نظارت و بازرسی اتاق اصناف مرکز استان فارس اعلام کنند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

جوانمردی در پایان از شهروندان دعوت کرد با مراجعه به نمایشگاه‌های فروش فوق‌العاده و واحد‌های صنفی مشارکت‌کننده، از تخفیفات ویژه در نظر گرفته‌شده برای ایام بازگشایی مدارس بهره‌مند شوند.

منبع: اصناف فارس