باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - موسسه بین‌المللی دموکراسی و کمک به انتخابات امروز سه‌شنبه تایید کرد که شاخص‌های دموکراسی در آمریکا به پایین‌ترین سطح خود در نیم قرن اخیر رسیده است و نسبت به پیامد‌های این کاهش در سراسر جهان هشدار داد.

این موسسه در گزارشی خاطرنشان کرد که «شاخص‌های کلیدی دموکراسی آمریکایی، از آزادی مطبوعات گرفته تا استقلال قضایی، به پایین‌ترین سطح خود در ۵۰ سال گذشته رسیده است که این موضوع بازتاب جهانی دارد».

این موسسه خاطرنشان کرد که «عقب‌نشینی واشنگتن از نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون، اعتماد به چندجانبه‌گرایی را تضعیف کرده و رهبران اقتدارگرا و پوپولیست را تشویق کرده است.»

او توضیح داد که حدود ۵۷ درصد از کشور‌های مورد مطالعه، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، حداقل در یکی از شاخص‌های دموکراسی، از جمله استقلال قضایی، سلامت انتخابات، آزادی بیان و عدالت، کاهش داشته‌اند.

در همین زمینه، کوین کاساس-زامورا، دبیرکل این موسسه، به خبرگزاری فرانسه گفت: «البته، رئیس جمهور فعلی آمریکا را می‌توان اولین مورد در این بیماری همه‌گیر جهانی دانست.»

او خاطرنشان کرد که امتناع دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از پذیرش شکست در برابر جو بایدن در انتخابات ۲۰۲۰، تاثیر جهانی در مشروعیت بخشیدن به تردید‌ها در مورد اعتبار فرآیند‌های انتخاباتی داشته است و معتقد است که حمله هوادارانش به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، این روند را تسریع کرده است.

منبع: المیادین