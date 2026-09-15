باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در کنفرانس بین‌المللی "بزرگداشت شیخ سید یحیی باکویی" در باکو، با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام، بر دو اصل "کرامت انسانی" و "عدالت" تأکید کرد و گفت: کرامت انسانی حقی الهی است که همه انسان‌ها، فارغ از دین و عقیده، از آن برخوردارند و عدالت نیز از والاترین ارزش‌های اجتماعی در آموزه‌های قرآن کریم است.

وی با بیان اینکه حقوق اساسی انسان‌ها از جمله حق حیات، آزادی، مسکن، غذا و وطن باید برای همه مردم بدون تبعیض رعایت شود، افزود: متأسفانه امروز شاهد نقض گسترده این حقوق، به‌ویژه در قبال مردم فلسطین، هستیم.

حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به تحولات فلسطین و غزه اظهار داشت: جهان اسلام بیش از هفت دهه است که با مسئله اشغال فلسطین و آوارگی مردم این سرزمین مواجه است و حمایت قدرت‌های غربی از رژیم صهیونیستی موجب تداوم این وضعیت شده است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، استانداردهای دوگانه غرب در مواجهه با جنگ و حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگر کشتار و آوارگی محکوم است، باید در همه نقاط جهان محکوم باشد و نمی‌توان برای رفتارهای مشابه، معیارهای متفاوتی در نظر گرفت. زمان آن فرا رسیده است که کشورهای اسلامی، آزادگان جهان و سازمان‌های بین‌المللی برای حمایت عملی از مردم فلسطین متحد شوند و مسئله فلسطین را در اولویت قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر علیه ایران، آن را آزمونی برای میزان استقلال و توانمندی جمهوری اسلامی دانست و گفت: ایران مقتدر می‌تواند الگویی برای کشورهای اسلامی و ملت‌های مظلوم باشد تا به جای تکیه بر قدرت‌های خارجی، بر ظرفیت‌های داخلی و اتکا به خداوند متعال تکیه کنند. تلاش دشمنان برای تضعیف ایران به اهداف خود نرسید و ملت ایران با حفظ انسجام داخلی، نیروهای نظامی با حضور در میدان و مسئولان با فعالیت دیپلماتیک، در برابر این فشارها ایستادگی کردند.

دبیرکل مجمع تقریب همچنین با تأکید بر اهمیت استقلال کشورهای منطقه اظهار کرد: کشورهای اسلامی باید برای تأمین امنیت خود بیش از گذشته به ظرفیت‌های منطقه‌ای تکیه کنند و اجازه ندهند امنیت منطقه به ابزاری برای تأمین منافع قدرت‌های خارجی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام شهریاری با اشاره به افزایش روابط میان کشورهای منطقه، این روند را نشانه‌ای از تقویت همکاری و همبستگی در جهان اسلام دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت وحدت اسلامی در میدان عمل آشکار شده است. کشورهای منطقه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که امنیت پایدار از مسیر همکاری میان خود کشورهای منطقه تأمین می‌شود و روابط نزدیک‌تر میان آنها می‌تواند زمینه‌ساز کاهش بحران‌ها و افزایش ثبات منطقه‌ای باشد.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های مختلف کنفرانس وحدت اسلامی نیز گفت: در ایران تلاش شده است گفتمان تقریب و وحدت بر گفتمان تکفیر و تفرقه غلبه کند و امروز فرصت مناسبی برای همکاری کشورهای دوست در مسیر تحقق چندفرهنگی، مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و تمرکز بر ارزش‌های مشترک انسانی وجود دارد.