روسیه پس از توافق جدید با دمشق، تجهیزات و تدارکات را به تاسیسات نظامی خود در سوریه منتقل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دو منبع آگاه به رویترز اعلام کردند که کاروانی از کشتی‌های نظامی و کشتی‌های باری روسیه هفته گذشته تدارکاتی را به تاسیسات ساحلی سوریه که مدت‌ها توسط ارتش روسیه مورد استفاده قرار می‌گرفت، تحویل دادند.

شایان ذکر است که این اولین ماموریت از زمان توافق دمشق و مسکو در ماه گذشته در مورد آینده حضور نظامی روسیه در این کشور است.

این عملیات نشان می‌دهد که مسکو همچنان به تامین تجهیزات مورد نیاز تاسیسات بندر طرطوس و پایگاه هوایی حمیمیم تحت توافق جدید ادامه می‌دهد، توافقی که انتقال تاسیسات غیرنظامی مورد استفاده روسیه به کنترل سوریه و تبدیل اماکن نظامی به مراکز آموزشی مشترک را تصریح می‌کند.

بندر طرطوس تنها تاسیسات روسیه در دریای مدیترانه برای تعمیر و تامین مجدد سوخت و تجهیزات کشتی‌ها به شمار می‌رود. مسکو طی ماه‌های گذشته نیز این دو تاسیسات را با تجهیزات و تدارکات تامین کرده بود، اما ماموریت هفته گذشته نخستین مورد پس از اعلام توافق ۹ اوت بود.

بر اساس تحرکات رصد شده توسط رویترز و شرکت اطلاعات دریایی «سین مکس»، کاروانی متشکل از چهار کشتی در هفتم سپتامبر به بندر طرطوس در دریای مدیترانه رسید.

تصاویر ماهواره‌ای که رویترز آنها را بررسی و تایید کرده است، نشان می‌دهد کشتی باری روسی «اسپارتا» و کشتی پشتیبانی نیروی دریایی روسیه «آکادمیک پاشین» در هشتم سپتامبر به ترتیب در اسکله‌های سوم و چهارم بندر طرطوس پهلو گرفته بودند.

منبع: رویترز

برچسب ها: روسیه و سوریه ، تحولات سوریه ، بندر طرطوس
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