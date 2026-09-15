زن جوانی که پس از قتل همسرش در محدوده تهرانپارس تلاش کرده بود مرگ وی را خودکشی جلوه دهد، با هوشیاری کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به دام افتاد و به ارتکاب قتل اعتراف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، در تشریح این پرونده اظهار داشت: ساعت ۱۲:۳۰ روز ۲۰ شهریورماه، در پی اعلام بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران مبنی بر وقوع یک فقره قتل در محدوده قنات کوثر و تهرانپارس، تیم بررسی صحنه جرم اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به همراه عوامل تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و پزشکی قانونی در محل حاضر شدند.

ادعای خودکشی؛ روایت اولیه همسر مقتول

وی افزود: کارآگاهان در بررسی‌های اولیه با جسد مردی میانسال در داخل منزل مواجه شدند که آثار جراحت و ضرب‌وجرح روی سر و صورت وی مشاهده می‌شد و همچنین نشانه‌هایی از وقوع درگیری در محل وجود داشت.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: همسر مقتول در تحقیقات اولیه مدعی شد همسرش به دلیل مشکلات روحی و روانی اقدام به خودزنی کرده و بر اثر همین اقدامات جان خود را از دست داده است.

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری تصریح کرد: با این حال، بررسی دقیق صحنه جرم، وجود آثار درگیری و همچنین تناقض در اظهارات همسر مقتول، ظن کارآگاهان را نسبت به صحت روایت مطرح‌شده افزایش داد و تحقیقات فنی از این زن در دستور کار قرار گرفت.

تناقض در اظهارات، راز جنایت را فاش کرد

وی بیان کرد: کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با انجام بازجویی‌های تخصصی و بررسی شواهد و مستندات موجود، متهم را در برابر مدارک به‌دست‌آمده قرار دادند و در نهایت وی به قتل همسرش اعتراف کرد.

نثاری افزود: متهم در اعترافات خود مدعی شد به دلیل اختلافات خانوادگی و سوءظن نسبت به ارتباط همسرش با فردی دیگر، از مدتی قبل با همسر خود دچار اختلاف بوده و شب حادثه تصمیم به قتل وی گرفته است.

سناریوی خودکشی ساختگی ناکام ماند

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: متهم پس از ارتکاب جنایت تلاش کرده بود با ایجاد صحنه‌ای ساختگی، مرگ همسرش را خودکشی جلوه دهد؛ اما بررسی‌های تخصصی کارآگاهان و کارشناسان صحنه جرم، تناقض‌های موجود در اظهارات وی و شواهد به‌دست‌آمده، این سناریو را برملا کرد.

وی خاطرنشان کرد: دقت در بررسی صحنه جرم و تطبیق اظهارات متهم با شواهد موجود، موجب شد فرضیه اولیه درباره خودکشی مورد تردید قرار گرفته و تحقیقات در مسیر کشف حقیقت ادامه پیدا کند.

انتقال جسد به پزشکی قانونی و بازداشت متهم

سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری اظهار داشت: با دستور مقام قضایی، جسد مقتول برای تعیین علت دقیق فوت و انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی افزود: همسر مقتول نیز با قرار بازداشت موقت به اتهام قتل عمدی، برای ادامه تحقیقات در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان تأکید کرد: تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن تمامی ابعاد پرونده و انگیزه وقوع این جنایت تحت نظر مقام قضایی ادامه دارد.

برچسب ها: قتل ، پلیس آگاهی
خبرهای مرتبط
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
توقف بیش از ۵۰۰ سارق مسلح با شلیک پلیس
پایان ۶ سال بی‌خبری در شهرک ولیعصر؛ راز باغچه مغازه کله‌پزی فاش شد
بازخوانی پرونده یک قاتل سریالی؛
کابوس کودکان پاکدشت چگونه پایان یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
تکذیب خبر قتل در هتل اسپیناس بلوار کشاورز
جاده چالوس از ساعت ۲۲ دوطرفه می‌شود
چالوس و آزادراه تهران-شمال به سمت شمال یک‌طرفه شد
عهد خدمت به یاد رهبر شهید؛ توزیع ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در استان تهران
۴۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند
راه‌اندازی معاینه فنی خودرو‌های برقی تا پایان سال در تهران
پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و علوم پزشکی
معاون قوه قضاییه: ایران حامی مردم و دولت عراق است
تدوین ۲۱ سناریوی جدید برای مواجهه با مخاطرات/ آسیب ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی در جنگ 
آخرین اخبار
جاده چالوس از ساعت ۲۲ دوطرفه می‌شود
شناسایی و انسداد ۲۱۴ گلوگاه فسادزا در دستگاه‌های دولتی
مردم ثابت کرده‌اند که در مکتب حسینی تنها حقیقت جاری، ایستادگی و استقامت است
تدوین ۲۱ سناریوی جدید برای مواجهه با مخاطرات/ آسیب ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی در جنگ 
معاون قوه قضاییه: ایران حامی مردم و دولت عراق است
راه‌اندازی معاینه فنی خودرو‌های برقی تا پایان سال در تهران
تکذیب خبر قتل در هتل اسپیناس بلوار کشاورز
تعرفه تجاری برای فرهنگسرا‌ها و سرا‌های محله منطقی نیست
چالوس و آزادراه تهران-شمال به سمت شمال یک‌طرفه شد
عهد خدمت به یاد رهبر شهید؛ توزیع ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در استان تهران
پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و علوم پزشکی
۴۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
صحنه‌سازی برای خودکشی پس از قتل همسر در تهرانپارس ناکام ماند
 ۳۱ درصد جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ سالمند می‌شوند
معوقات بازنشستگان مهر و آبان پرداخت می‌شود
تعدادی از اتوبوس‌های وارداتی در پاکستان مانده است
اجرای مهریه، چک و اسناد رسمی، «برخط» و «مکانیزه» شد
پلیس در تعقیب پزشکی که بیمارانش را ناقص می‌کند
لایه اوزون در مسیر بازگشت به شرایط مطلوب
پیگیری پرونده‌های کمیسیون پزشکی مجروحان حمله آمریکایی-صهیونیستی به لامرد
حفره لایه اوزون در مسیر ترمیم قرار گرفته است
افزایش ترافیک شهری و جاده‌ای هم‌زمان با پایان تعطیلات تابستانی و آغاز مهرماه
سدمعبر و توقف دوبله عامل اصلی گره‌ ترافیکی پایتخت
هنوز سوخت‌های فسیلی اساس اقتصاد و تولید در جهان هستند
توقیف محموله یک تنی مخدر روانگردان در مرزهای شمال‌غرب
نخستین مدرسه هوش مصنوعی کشور در اصفهان راه‌اندازی می‌شود
کلاهبردار ۱۷۱ میلیاردی بانکی قبل از فرار از کشور دستگیر شد