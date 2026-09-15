شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوییک ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که تاخیر در تحویل محصولات شرکت سایپا خریداران خودرو را در سایه بلاتکلیفی گذاشته و موجی از سرگردانی و نگرانی را برای آنها به وجود آورده است. خودروی کوئیک یکی از خودرو‌های پرطرفدار این شرکت خودروساز است؛ اما تاخیر در تحویل خودرو مشکلاتی را برای خریداران رقم زده است.
 شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، تقاضا دارم از تاخیر طولانی سایپا برای تاخیر در تحویل کوییک گزارشی تهیه کنید. ممنونم

 

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برچسب ها: تاخیر در تحویل خودرو ، سوژه خبری ، شرکت خودروساز
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