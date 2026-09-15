باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - اگرچه جوانههای بامبو دیرزمانی است که با آشپزی آسیایی پیوند خوردهاند، اما در بسیاری از آشپزخانههای دیگر نقاط جهان به آن اندازه رایج نیستند. آنها اغلب بهصورت کنسرو شده به فروش میرسند که نگهداری و استفاده از آنها را در انواع غذاها—از خوراکهای تفتداده (استیر-فرای) و سوپ گرفته تا غذاهای برنجی و تخممرغی—آسان میسازد.
جولیا زومپانو، متخصص تغذیه در «موسسه بیماریهای گوارشی کلینیک کلیولند» در اوهایو، خاطرنشان میکند که جوانههای بامبو با وجود کالری پایین، فیبر، مواد معدنی و ویتامینهای خاصی را برای بدن تأمین میکنند.
این جوانهها حاوی هر دو نوع فیبر محلول و نامحلول هستند که ممکن است به تنظیم حرکات روده و ایجاد احساس سیری کمک کنند. آنها همچنین منبع پتاسیم، منگنز و مس هستند؛ مواد معدنی که نقش مهمی در عملکردهای مختلف بدن ایفا میکنند.
مزایای احتمالی که نیازمند تحقیقات بیشتر هستند
با وجود این ارزش غذایی، زومپانو هشدار میدهد که نباید جوانههای بامبو را به عنوان یک «ابرغذا» (سوپرفود) در نظر گرفت، زیرا شواهد علمی موجود در مورد فواید آنها برای سلامتی همچنان محدود است.
برخی مطالعات اولیه نشان میدهند که مصرف آنها ممکن است با مزایای بالقوهای برای سلامت قلب و روده، کنترل قند خون و کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو مرتبط باشد؛ با این حال، برای تأیید این یافتهها به مطالعات بیشتری بر روی انسان نیاز است.
استفاده از کنسرو جوانههای بامبو نیز راحت است، زیرا پیش از افزودن به غذا نیازی به آمادهسازی طولانیمدت ندارند و ماندگاری بالایی دارند. توصیه میشود پیش از مصرف، آب نمک (محلول نگهدارنده) آنها را خالی کرده و آبکشی کنید.
با این حال، به گفته زومپانو، فرآیند جوشاندن و کنسرو کردن ممکن است سطح برخی ترکیبات آنتیاکسیدانی را کاهش دهد؛ چرا که برخی از این ترکیبات در آب حل میشوند و برخی دیگر تحت تأثیر حرارت قرار میگیرند.
روشهای ساده برای افزودن آنها به وعدههای غذایی
جوانههای بامبو طعمی ملایم و بافتی ترد دارند که آنها را برای انواع غذاها مناسب میسازد. میتوان آنها را به خوراکهای سبزیجات تفتداده، سوپها و غذاهای حاوی نودل اضافه کرد، با برنج یا کینوا مخلوط نمود و یا در تهیه تخممرغ همزده و املت به کار برد.
زومپانو توصیه میکند که آنها را همراه با منابع ویتامین C—مانند فلفل قرمز، کلم بروکلی و لیمو—مصرف کنید تا به بهبود جذب آهن غیرهِم (آهن موجود در غذاهای گیاهی) کمک شود. بهدلیل محتوای آب و فیبر بالا و همچنین کالری اندک، جوانههای بامبو میتوانند حجم وعده غذایی را بدون افزایش قابلتوجه کالری دریافتی بالا ببرند؛ امری که ممکن است به ایجاد احساس سیری کمک کند. با این حال، شواهد موجود درباره نقش مستقیم آنها در کاهش وزن همچنان محدود است.
بهتر است با مقدار کم شروع کنید
افزایش ناگهانی مصرف فیبر ممکن است برای همه مناسب نباشد، زیرا میتواند در برخی افراد موجب بروز علائم گوارشی نظیر نفخ و احساس ناراحتی شود.
از این رو، زومپانو توصیه میکند که کار را با مقدار کمی — مثلاً دو قاشق غذاخوری — آغاز کنید و متناسب با میزان تحمل بدنتان، بهتدریج مقدار مصرف را افزایش دهید؛ ضمن اینکه باید از نوشیدن آب کافی نیز اطمینان حاصل کنید.
منبع: دیلی میل